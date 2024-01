O Ituano recebeu o Guarani neste sábado (27), pela terceira rodada do Campeonato Paulista, no Estádio Novelli Júnior. O Bugre venceu bem pelo placar de 3 a 0 e conseguiu chegar à primeira vitória no campeonato, gols marcados por Reinaldo, duas vezes, e Mayk em um belo gol de falta.

PRESSÃO CAMPINEIRA E VANTAGEM NO PLACAR

O Guarani teve um primeiro tempo melhor que a equipe do Ituano, e foi incisivo nas suas ações desde os primeiros minutos. Aos 10 minutos, o bugre teve sua primeira chance com Derek. Após virada de jogo de Anderson leite, Derek recebeu na ponta esquerda e encarou a marcação que falhou no corte, o atacante saiu de frente para o gol e encheu o pé, acertando a trave do goleiro Jefferson Paulino. ]

Um minuto depois, aos 11, em mais uma jogada do Guarani, Reinaldo disparou pelo meio e tocou para Bruno Mendes, que recebeu de frente para o gol vazio, mas acabou perdendo o tempo de bola e finalizou para fora. O bugre acabou fazendo a primeira alteração cedo na partida, aos 18, devido à lesão do meia Chay, que sofreu uma torção no joelho.

O Ituano tentou crescer na partida e até teve uma chegada perto do final da primeira etapa, aos 39. Após troca de passes na entrada da área, Thonny Anderson levantou para Salatiel, que se antecipou à marcação e se esticou todo para alcançar a bola, porém perdeu o tempo dela e a mesma saiu pela linha de fundo.

O Guarani voltou ao ataque e, aos 41 minutos, conseguiu tirar o zero do placar. Após bela jogada coletiva do bugre, Bruno Mendes faz o pivô dentro da área e serviu Reinaldo, que chegou batendo forte sem chances para o goleiro Jefferson Paulino, o primeiro do Guarani no Paulistão. O bugre administrou o resultado após o gol e levou a vantagem no placar para o intervalo.

VITÓRIA FÁCIL DO BUGRE

O Guarani voltou novamente com pressão para a segunda etapa e ampliou o placar logo no começo, aos 4 minutos. Após sinalização de falta na entrada da área, Mayk veio para cobrança e bateu por cima da barreira, acertando no ângulo esquerdo, sem chance para o goleiro Jefferson Paulino, 2 a 0 bugre. O Ituano fez alterações após o segundo gol em busca de melhorias, porém não conseguia manter a pressão contra a equipe de Campinas e somente rodava a área adversária sem perigo efetivo.

O guarani aproveitava a vantagem para fechar os espaços e jogar em favor do contra-ataque, estratégia que funcionou e trouxe resultado aos 24 minutos, em mais um gol de Reinaldo. Após erro de passe no ataque do Ituano, João Victor arrancou em profundidade e acionou Reinaldo, que teve calma para invadir a área e bater de trivela no ângulo direito do goleiro, fazendo um belo gol e garantindo a vantagem no Novelli Junior.

Com o gol, a equipe do Ituano perdeu o ânimo para tentar uma reação e viu a equipe do Guarani assegurar sua vantagem até o fim da etapa, conquistando assim a primeira vitória bugrina no campeonato.

COMO FICA?

Com a vitória conquistada, a equipe de Campinas assegura a liderança do Grupo B com 4 pontos, porém de maneira provisória, já que Palmeiras, Ponte Preta e Água Santa ainda jogam na rodada. Já o Ituano perdeu a chance de entrar na zona de classificação do Grupo A, e com a derrota permanece na terceira posição do grupo com três pontos, podendo ser ultrapassado pelo Santo André até o fim da rodada.

PRÓXIMOS JOGOS

O Guarani volta a campo na próxima quarta (31), pela quarta rodada do Paulista, quando recebe a equipe do Mirassol no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Já o Ituano vai a Novo Horizonte na quinta (01), onde enfrenta a equipe do Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, às 19h (de Brasília).