O Fluminense recebeu o Sampaio Corrêa nesta quinta-feira (8), pela sétima rodada do Campeonato Carioca. Fazendo sua primeira partida no Maracanã em 2024, o atual Campeão da América levou 21.213 torcedores ao estádio e fez o dever de casa.

Leandro Matheus tem atuação de gala no primeiro tempo

Como era esperado, o Fluminense partiu para cima do Sampaio Corrêa logo nos primeiros minutos de jogo e levou perigo em algumas oportunidades, principalmente com a dupla Arias e Cano, com o colombiano achando o argentino em ótimas condições de gol, mas parando no goleiro Leandro Matheus, que não deixou o placar se movimentar na primeira etapa.

Estreia de Douglas Costa

Na segunda etapa, o Fluminense continuou tentando abrir o marcador, mas viu a atuação de Leandro Matheus ganhar ainda mais destaque. O técnico Fernando Diniz voltou com mudanças no tricolor, colocando Renato Augusto no lugar de Thiago Santos e povoando ainda mais o meio-campo da equipe. Aos 16, foi a vez de Douglas Costa estrear pelo tricolor e entrar no lugar de Keno. O atacante atuou na ponta direita, mas não teve muita eficácia.

Aos 28, o artilheiro German Cano finalmente conseguiu vencer Leandro Matheus e abrir o placar para o Tricolor das Laranjeiras. Após cruzamento de Renato Augusto, Lelê se enrola no cabeceio e a bola acaba chegando em Cano, que finaliza forte para abrir o placar do jogo. Com o gol, a partida ficou morna e sem muitas chances de gol.

Classificação e Agenda

O Fluminense assumiu a primeira colocação do Campeonato Carioca de forma isolada, chegando aos 17 pontos e abrindo três de vantagem para o Nova Iguaçu, segundo colocado. Já o Sampaio Corrêa segue afundado na penúltima colocação do campeonato, com apenas um ponto conquistado em sete partidas, na frente apenas do Audax, que ainda não pontuou.

Agora, o Fluminense volta suas forças para o clássico contra o Vasco, que acontece na próxima quarta-feira, 14, no Maracanã. No mesmo dia, o Sampaio Corrêa recebe a equipe do Madureira.