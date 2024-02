Na noite desta quinta-feira, o Brusque visitou o Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse, e venceu de virada por 2 a 1. O Quadricolor demonstrou muita raça e determinação para vencer o jogo, já que a equipe se encontrava na zona de rebaixamento antes da partida. Com a vitória, o Brusque sai do Z-2 e tira a invencibilidade de quatro meses do Tigre em seus domínios.

Criciúma pressionando na primeira etapa

O time comandado por Cláudio Tencati começou bem e pressionou o Brusque nos primeiros 45 minutos. Até os 20 só o time da casa jogava, apesar da posse de bola do Tigre não render muito perigo ao gol de Matheus Nogueira. O primeiro gol da partida saiu aos 28 minutos, após Dentinho perder a bola no meio-campo e o Criciúma sair em contra-ataque, quatro contra três. Em belo passe de João Carlos, Claudinho chutou com categoria da entrada da área, contou com desvio na zaga adversária e balançou a rede.

O Brusque após sofrer o gol até tentou empatar com Paulinho Mocellin, mas não conseguiu tirar a vantagem do Tigre no placar. O Criciúma foi para o vestiário vencendo por 1 a 0.

Virada espetacular do Brusque

Já aos 2 minutos, o Brusque empatou o jogo com Rodolfo Potiguar, após cruzamento pela esquerda, Olávio fez o pivô e achou o volante Quadricolor, que soltou um foguete para o gol! O jogador contou com um desvio em Wilker Ángel e a bola morreu no fundo do gol.

Depois do gol só deu Brusque, o treinador Luizinho Lopes mexeu muito bem no time para a segunda etapa e ditou o ritmo do jogo. Boas chances para os dois lados, até que aos 40 minutos, veio a virada do Brusque. Diego Tavares cruzou, contou com a ajuda de Candelo e parou só dentro do gol de Gustavo. Gol contra, virada do Brusque. E ficou por isso.

Fora da zona de rebaixamento

Com a virada heroica, a equipe do Brusque está momentaneamente fora da zona de rebaixamento do campeonato. O feito foi tão grande, que a equipe do Criciúma não perdia no Heriberto Hülse há quatro meses. Somente o Quadricolor foi capaz de derrubar a invencibilidade.

Próximos compromissos

Na próxima rodada, as duas equipes entram em campo no domingo, 18 de fevereiro. Às 17h (de Brasília), o Criciúma visita o Inter de Lages no Estádio Vidal Ramos Júnior. Um pouco mais tarde, às 18h (de Brasília), o Brusque recebe o Hercílio Luz no Estádio das Nações. Ambos duelos são válidos pela nona rodada do Campeonato Catarinense.