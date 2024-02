Não poderia ser diferente, sexta-feira (9) de Carnaval é sinônimo de alegria. Principalmente para o torcedor do Cruzeiro, que viu o time estrelado vencer o Patrocinense, por 3 a 0, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro, na sua primeira partida no Mineirão na atual temporada. Com direito a duas assistências de Matheus Pereira e outra de William, o Cabuloso contou com Marlon, Dinenno e Arthur Gomes para garantir o triunfo.

Barreira rompida com passe milimétrico

Embalado com a vitória no clássico, o time estrelado controlava o ritmo do jogo, enquanto o Patrocinense tentava dificultar tumultuado o meio-campo. Apesar de um certo equilíbrio dos minutos iniciais, o Cruzeiro pecava em algumas triangulações, errando muitos passes ao tentar jogar no meio do congestionamento criado pelo adversário.

A primeira chance no alvo veio aos 16. Zé Ivaldo arriscou de longe. Cairo encaixou com facilidade. A estratégia da equipe de Patrocínio seguia soberana durante o primeiro tempo. O goleiro pouco trabalhava, apenas chamava atenção quando a meta era ameaçada. Assim ocorreu quando o próprio Zé Ivaldo subiu mais que Aílton, após Matheus Pereira cobrar falta na segunda trave, e cabeceou à esquerda do gol.

O enredo dava como certo que o primeiro tempo iria terminar sem gols. Engano. Matheus Pereira conseguiu romper a barreira grená, dando ótimo passe para Marlon, que domina com tranquilidade e enche o pé, não dando chances ao goleiro. A resposta veio em seguida. Caíque foi lançado por Caiuby, Rafael Cabral sai do gol e fecha bem o ângulo.

Foto: Staff Images / Cruzeiro

Cabuloso dá outro ritmo e sacramenta vitória

O Cruzeiro voltou com ritmo diferente, mais acelerado e já arrancando suspiro da sua torcida. Com menos de um minuto, Dinenno girou sobre Léo Alves na entrada da área e chutou rasteiro. A bola passou com perigo rente à trave. O argentino não demorou para comemorar e precisou de três minutos para cabecear de forma certeira o cruzamento de William, colocando no canto de Cairo. Por pouco não saiu o terceiro gol, mas o goleiro grená apareceu para salvar o arremate de Arthur Gomes.

A mudança de postura e, obviamente, a vantagem no placar, fez o Cabuloso atuar com mais tranquilidade e ter os espaços necessários para criar mais oportunidades. Matheus Pereira demonstrou ótima visão de novo, novamente, ao lançar Arthur Gomes do campo de defesa. O camisa 19 dominou nas costas da zaga e teve apenas o trabalho de escorar na saída de Cairo.

Situação

Com 83% de aproveitamento, o Cruzeiro lidera o grupo A, somando 10 pontos. Já o Patrocinense cai para o terceiro lugar do grupo C, tendo quatro pontos.

O que vem por aí

Na próxima quarta-feira (15), a Águia encara o Ipatinga, às 20h (de Brasília) e, no dia seguinte, também às 20h (de Brasília), a Raposa faz o clássico contra o América-MG.