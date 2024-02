Novorizontino e Água Santa se enfrentam neste sábado (24), em duelo válido pela décima rodada do Campeonato Paulista. As equipes vêm a campo às 16h30 (horário de Brasília) no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, no estado de São Paulo.

NOVORIZONTINO JOGA BUSCANDO MANTER A LIDERANÇA

O Tigre do Vale lidera o Grupo D e chega para o confronto desde sábado após vitória fora de casa frente à equipe do Santos. A equipe de Novo Horizonte possui, em 9 partidas disputadas, 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, totalizando 15 pontos no estadual.

O tigre não possui vantagem para o segundo colocado, estando empatado com o São Bernardo em número de pontos, porém fica com a ponta do grupo por melhor saldo de gols. Vale ressaltar que o São Paulo, terceiro colocado do grupo, está a um ponto do tigre e ainda possui um jogo atrasado para disputar.

Provável escalação: Jordi; Rafael Donato, Renato Palm e Chico; Willean Lepo, Willian Farias, Marlon, Rômulo e Danilo Barcelos; Waguininho e Neto Pessoa. Técnico: Eduardo Batista

NETUNO QUERENDO ENCOSTAR NO LÍDER

O Água Santa chega para a décima rodada na vice-liderança do Grupo B, e a quatro pontos do líder Palmeiras. A equipe de Diadema vem de uma ótima sequência nos últimos três jogos, com duas vitórias e um empate.

Em nove rodadas até aqui disputadas, o Netuno possui 4 triunfos, 2 empates e 3 derrotas, com 14 pontos conquistados no estadual. Mesmo na segunda colocação, a equipe tem forte concorrência da Ponte Preta, terceira colocada, que está um ponto apenas atrás da equipe de Diadema.

Provável escalação: Ygor Vinhas; Alex Silva, Jonnathann, Walber e Gabriel Inocêncio; Kady (Ronald), Thiaguinho e Igor Henrique; Luan Dias, Bruno Xavier e Bruno Mezenga. Técnico: Bruno Pivetti

ARBITRAGEM

Árbitro: Gabriel Henrique Meira Bispo

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Risser Jarussi Corrêa

VAR: Adriano de Assis Miranda