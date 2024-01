A temporada 2024 começou para Novorizontino e Palmeiras. Na tarde deste domingo (21), as equipes se enfrentaram no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), em confronto válido pela primeira rodada do Paulistão 2024. Sob muito sol, Raphael Veiga abriu o placar para o Verdão, que não conseguiu segurar os três pontos e sofreu o gol de empate com Willian Farias, no último minuto do confronto, fechando o primeiro duelo das equipes no ano com um empate em 1 a 1.

VEIGA ABRE O PLACAR E NOVORIZONTINO BUSCA O RESULTADO:

O Novorizontino foi melhor na primeira etapa e foi quem teve as melhores oportunidades durante os 52 minutos, com chegadas perigosas pelo lado esquerdo do campo. Sem conseguir criar grandes chances, o Palmeiras cedeu espaços aos donos da casa, que aproveitaram e sufocaram o Verdão. Aos 38 minutos, Neto Pessoa abriu o placar, mas o VAR viu uma falta no início da jogada. O árbitro concordou após a análise no vídeo e anulou. O Novorizontino seguie melhor no jogo e quase marcou aos 43 minutos, com Willean Lepo.

No início da segunda etapa, o Palmeiras conseguiu equilibrar as forças dentro de campo e chegou a abrir o placar com Raphael Veiga, de cabeça, aos 16 minutos. No entanto, os donos da casa seguiram criando suas oportunidades e conseguiram empatar o duelo no último minuto após com Willian Farias, fechando o primeiro compromissos de ambas as euipes na temporada com um empate em 1 a 1.

Um dos atrativos da partida foram as estreias de Aníbal Moreno, Caio Paulista e Bruno Rodrigues pelo Verdão. Todos os reforços alviverdes tiveram seus minutos na etapa complementar e fizeram boa atuação.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (24), diante da Inter de Limeira, no Allianz Parque, às 21h35. Será o primeiro compromisso do Verdão diante do seu torcedor em 2024. Já o Novorizontino retorna aos gramados na próxima quinta-feira (25), no Estádio Bruno José Daniel, diante do Santo André, às 21h.