O RB Bragantino venceu o Novorizontino por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (7), no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Com o resultado, o time de Bragança Paulista se consolida na liderança do grupo C, com 10 pontos. Já o Tigre, com 9 pontos, cai para a terceira colocação do Grupo D, apenas 2 pontos atrás do São Bernardo.

Pedro Caixinha, técnico do Bragantino, fala sobre dificuldade do jogo e elogia adversário

Pedro elogiou o time de Novo Horizonte e ressaltou que sabiam a dificuldade presente da partida.



"Sim, sabíamos que íamos ter um jogo muito difícil, por diferentes circunstâncias, uma delas é que uma equipe muito bem organizada, uma equipe muito vertical, uma equipe que vinha em um grande momento e estava invicto", afirma o Português.



"Permitindo o adversário muitas poucas vezes ou pelo menos com mais claridade, é que o adversário é muito forte na transição ofensiva, em particular no 3-4-3 que joga, em frente que tem muita interação, são bem coordenados, conhecem isso bem, sabem quanto atacar os passos, sabem quando libertar os passos e nós conseguimos em termos gerais controlar bem isso", completou Caixinha.

Estratégia de jogo

Apesar da dificuldade, o clube conseguiu se sobressair e marcar o primeiro gol aos 22 minutos de Juninho Capixaba, com passe de Nathan Mendes e os 50 minutos, com o segundo gol de Eduardo Sasha, fruto de um contra-ataque do escanteio do tigre. A vitória é fruto de uma estratégia muito sólida do Caixinha e da equipe.



"Sabíamos que tínhamos que entrar forte no jogo, forte no jogo e querer controlar o jogo a nossa maneira, ocupando o meio campo ofensivo, levando a nossa unidade bem para estar próximo a área adversária. Ter a capacidade e inteligência que a equipe teve na procura dos passos e faltou na primeira parte ter um "bocadinho" mais de capacidade de explora-los e um "bocadinho de paciência também", contou.



Ele também falou sobre a importância dos meias para abrir a partida e permitir criar momentos de oportunidade para a fluidez do jogo.



"É que o estávamos a fazer no meio-campo é um 2 na primeira parte, em termos dos nossos meias, o Jadsom e do Lucas, de poderem criar superioridade numéricas contra os dois do meio campo deles, estava mais ou menos a acontecer esse espaço entre linhas, tínhamos que pedir para que saíssem fora das zonas dos zagueiros, pois os zagueiros saem muito bem da sua zona para poder caçar, então apanhá-los nessa meia distância ou que não saíssem para que pudéssemos encarar a última linha", expressou.

Satisfação



"E também satisfeitos que porque foi o primeiro jogo que não sofremos gol, que conseguimos manter o nosso gol a zero," finalizou Pedro.



O Bragantino conta com três vitórias, um empate e duas derrotas na atual campanha do Paulistão, tendo tomado quatro gols durante as cinco partidas.



Próxima partida

O Bragantino retorna aos campos no sábado (20) ás 20h15 contra o São Bernardo, no estádio Nabi Abi Chedid. O Tigre joga na segunda-feira (12), enfrenta o Guarani, às 21h, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em casa.