Na noite desta quinta-feira (15), em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras venceu o São Bernardo por 1 a 0, no Estádio Primeiro de Maio, com gol de Flaco López.

Domínio alviverde

O Palmeiras começou atacando bastante e nos primeiros minutos, Rony quase abriu o placar, mas parou em Alex Alves. Na sequência, Naves assustou, com cabeceio para fora.

Ainda na pressão alviverde, Luis Guilherme arriscou de longe, mas mandou por cima do gol. Aos 10 minutos, Rony teve outra chance, mas o goleiro salvou sua equipe mais uma vez.

Silvinho sentiu e teve que deixar o campo ainda na primeira etapa, para entrada de Alan Santos. Logo depois, em uma falha defensiva, Endrick cruzou para Luis Guilherme, que pegou mal e Alex Alves fez a defesa.

O Bernô tentou dar a resposta na bola parada, mas não passou da defesa palestrina. Até que aos 29 minutos, caiu a energia de um dos refletores e o jogo foi paralisado. E depois de longos 21 minutos, a energia voltou e o jogo foi reiniciado.

Mesmo depois do ocorrido, o clube alviverde continuou atacando, e Endrick fez jogada individual, mas isolou a bola. O São Bernardo conseguiu uma boa chegada com Matheus Régis, mas a bola explodiu na defesa e saiu para escanteio. Na sequência, após confusão na área, Hélder finalizou e Marcelo Lomba agarrou com segurança.

No contra-ataque seguinte, Rony tentou uma bicicleta e o goleiro adversário evitou o gol. Já nos acréscimos, os donos de casa assustaram na bola parada, mas Jhon Jhon afastou o perigo. Assim as equipes foram para o intervalo com o placar zerado.

Gol de artilheiro e vitória garantida

A segunda etapa teve o Palmeiras trabalhando bastante a bola, até que Murilo cruzou para Endrick. O camisa 9 se jogou e por pouco conseguiu empurrar a bola para dentro do alvo.

Aos 12 minutos, a bola foi alçada na área e Rony deu um voleio por cima do gol. Logo depois, Jhon Jhon fez grande jogada, Endrick arriscou de longe e Alex Alves, E no rebote Rony foi travado.

A partir dos 17 minutos, a partida começou e ficar violência com muitas faltas, principalmente cometidas pelo time mandante. Até que em um ataque rápido, Jhon Jhon soltou uma bomba de fora da área e o goleiro espalmou para fora.

Estevão também tentou na jogada individual, pedalou para cima da marcação e mandou a bola na rede do lado de fora. Aos 32 minutos, Naves desviou, após escanteio, mas foi nas mãos do paredão adversário.

O verdão pressionou bastante com três escanteios seguidos, mas a defesa afastou todo o perigo. Ainda teve estreia no Palmeiras. Lázaro teve seus primeiros minutos com a nova camisa.

Até que aos 41 minutos, Estêvão cruzou para o meio da área e Flaco López subiu mais que todo mundo e estufou a rede do Bernô. Garantindo a vitória para o time da capital paulista.

Situação na tabela

Com esse triunfo o Palmeiras segue na liderança do grupo B, com 17 pontos. Já o São Bernardo ocupa a 3ª colocação do grupo D, com 12 pontos.

Próximos jogos

O Tigre encara o Santo André, em casa, na próxima segunda-feira (19), às 19h. Já o Verdão terá um Derby Paulista contra o Corinthians, na Arena Barueri, no domingo (18), às 18h.