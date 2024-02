Na manhã deste domingo (25), em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, o Santos encara o São Bernardo, no Estádio Morumbis. O time da baixada já chega classificado, enquanto os visitantes ainda buscam a classificação.

O Peixe chega de uma vitória, um empate e uma derrota. No dia 11, empatou em 1 a 1 com o Mirassol, fora de casq. Já na quarta-feira (14), venceu o São Paulo, por 1 a 0, no Morumbis. E no último domingo (18), foi derrotado por 2 a 1, para o Grêmio Novorizontino, na Vila Belmiro. Assim a equipe é líder do grupo A, com 19 pontos.

O Bernô vem de uma vitória, um empate e uma derrota também. No dia 10, empatou em 1 a 1, com O RB Bragantino, em Bragança Paulista. Já na quinta-feira (15), perdeu de 1 a 0 para o Palmeiras, em sua casa. E na última segunda-feira (19), venceu o Santo André, por 1 a 0, no Primeiro de Maio. Atualmente o time ocupa a segunda colocação do grupo D, 15 pontos.

O Santos joga no Morumbis, após muita insistência com a Polícia Militar, o Ministério Público e a Federação Paulista de Futebol (FPF). Com o intuito de reaproximar os torcedores que moram na capital paulista ou em cidades próximas. O time do São Paulo não se opôs e considerou a situação como "troca de gentilezas", já que enfrentou o Red Bull Bragantino, no ano passado, pelo Brasileirão, na Vila Belmiro. Já que desde o fechamento do Pacaembu para reforma, a equipe praiana encontrou muitas dificuldades de atuar na capital paulista.

O retrospecto nos últimos cinco confrontos é favorável para o Santos, que tem duas vitórias e três empates. O último duelo ocorreu no Paulistão de 2023, que terminou em 1 a 1, no Estádio Primeiro de Maio, no ABC Paulista.

Santos

O treinador não contará com Cazares, que está com dores no tornozelo direito e Hayner cumprirá suspensão. Por outro lado, o meia Giuliano volta a ficar disponível no plantel, após se recuperar de lesão.

São Bernardo

O comandante não deve ter desfalques certos, mas deve entrar com um time alternativo, para poupar seus atletas para um jogo importante na semana que vem, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Prováveis escalações

Santos: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca, Giuliano e Otero; Guilherme e Willian (Furch). Técnico: Fábio Carille.

São Bernardo: Alex Alves; Rafael Forster, Alan Santos e Hélder; Davi Gabriel, Romisson, Lucas Lima e Vitor Ricardo; Lucas Tocantins, Kayke e Luiz Filipe. Técnico: Márcio Zanardi

Arbitragem:

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Auxiliares: Anderson Jose de Moraes Coelho e Izabele de Oliveira

VAR: Thiago Duarte Peixoto