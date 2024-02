Na noite desta quarta-feira (28), em casa, no Estádio Nilton Santos, o Botafogo goleou o Club Aurora por 6 a 0. Com atuações de gala de Júnior Santos e Tiquinho Soares, o Glorioso garantiu a vaga para enfrentar o Red Bull Bragantino na terceira fase preliminar da Libertadores, que o primeiro jogo, de ida, ocorrerá no Rio de Janeiro. As estatísticas da partida não escondem o que foi esse atropelo, foram 17 finalizações contra 5 dos bolivianos.

Júnior Santos fazendo gol (Foto: Divulgação / Botafogo)

Apenas um time jogou

O Fogão começou o jogo com um gol relâmpago, aos dois minutos, Júnior Santos abriu o placar num lance que seria o maior retrato do jogo, liberdade total concedida pelos bolivianos. Eduardo, livre, lançou. Tiquinho, solto, levou no fundo e cruzou. O time se deu ao luxo de furar com Savarino, mas o Júnior não vacilou.

No segundo, espaço de sobra outra vez. Júnior Santos levantou na área, Michelli saltou no tempo errado, Tiquinho dominou no peito e chutou duas vezes para ampliar. No fim da etapa, novamente diante de uma marcação frouxa, Savarino tabelou com Eduardo e marcou um lindo gol.

Recorde

Na etapa final, o Botafogo seguiu mandando no jogo e Júnior Santos aproveitou para bater dois recordes. Quatro gols, algo que nenhum outro jogador havia realizado com a camisa do clube.

A exemplo do ocorrido na primeira etapa, muita facilidade em todos os lances. No quarto, Tiquinho livrou-se de quatro rivais sem ser incomodado e rolou para Júnior Santos marcar. No quinto, depois de um show de trapalhadas do Aurora e um pênalti em Tiquinho, a bola sobrou limpa para Júnior fazer o hat-trick. Para fechar o sacode, o camisa 11 pegou o rebote de Akologo, que bateu roupa, e estufou a rede dos bolivianos.

Sai zika

Ídolo da torcida, Tiquinho Soares pôs fim a um jejum de seis jogos ao marcar o segundo gol do Botafogo na partida, e ainda deu duas assistências para Júnior Santos na etapa final.

Próximos jogos

Próximo jogo do Botafogo será um clássico contra o Fluminense, pela Taça Guanabara, no próximo domingo (3), às 16h. O Aurora, pelo Campeonato Boliviano, encara o Nacional Potosi, também no próximo domingo (3), às 16h.