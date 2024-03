Após quase uma década longe da Copa do Brasil, o Villa Nova-MG se reapresentou na competição nacional em grande estilo. Na noite desta quinta-feira, o Leão do Bonfim fez valer o mando de campo e venceu a Aparecidense, por 1 a 0, no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima.

Para avançar de fase o Villa Nova era obrigado a derrotar o adversário goiano nos 90 minutos. Emprestado pelo Atlético-MG, Guilherme Santos cumpriu o regulamento e marcou o gol da classificação para a segunda fase, onde o Alvirrubro vai encarar o Operário-PR.

Após o apito final, o técnico Vinicius Munhoz celebrou a classificação do Villa Nova. O time mineiro, que não disputava a Copa do Brasil desde 2015, repete o feito de 2007, quando fez sua melhor campanha, alcançando a segunda fase da competição nacional.

“Foi um grande jogo, diante de um grande adversário. Não foi uma equipe qualquer. É uma equipe de calendário nacional, por exemplo, equipe de Série C. Um time extremamente competitivo, sabíamos que eles iriam nos impor dificuldades. Mas, dessa vez, entramos com espírito para ganhar o jogo durante todo o tempo”, disse o treinador.

O Villa Nova foi recompensado com R$945 mil por avançar de fase. Vale destacar que, sem tempo hábil para se organizar financeiramente, o Leão descartou herdar a vaga da Caldense para a Série D do Brasileirão 2024.

Na segunda fase, o Villa Nova vai enfrentar o Operário-PR O jogo será em Nova Lima, no interior de Minas Gerais. Em caso de empate, o duelo será decidido nos pênaltis.

Futebol Mineiro na Copa do Brasil

O Villa Nova acompanha o Athletic rumo a segunda fase da competição nacional. Ficaram pelo caminho América-MG, Cruzeiro e Tombense. Os times foram eliminados por Maringá, Sousa e Anápolis, respectivamente.

O Atlético-MG entra na disputa apenas na terceira fase da Copa do Brasil, por estar na Libertadores. O Galo não tem data definida para estrear no torneio.