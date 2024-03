Neste sábado (2), o Flamengo confirmou seu favoritismo diante do Madureira por 3 a 0 no Maracanã e conquistou o título da Taça Guanabara com a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Carioca. Esta foi a 24ª conquista da história do rubro-negro no torneio.

Flamengo comandou as ações desde o primeiro minuto

O técnico Tite não pôde contar com Gabigol que foi parar no departamento médico após exame apontar pequenas lesões musculares, mas a grande novidade consistiu na estreia de Viña entre os titulares após convocação de Ayrton Lucas para a Seleção Brasileira.

A equipe comandada pelo auxiliar Alberto Tenan ainda sonhava com a última vaga na Taça Rio, mas o Flamengo emplacou um forte volume de jogo ofensivo no primeiro tempo com total ocupação do campo ofensivo.

Aos 14', De la Cruz conseguiu passe enfiado na medida para Pedro nas costas da defesa, mas o artilheiro errou no domínio, mas o placar seria aberto logo na sequência com uma ótima trama coletiva.

Luiz Araújo passou por Gustavo na direita e alçou a bola na segunda trave onde Bruno Henrique escorou de cabeça para o meio sem deixar cair acionando Arrascaeta, que acertou um voleio no canto esquerdo de Mota e marcou um golaço no Maracanã.

Mesmo sem muitas finalizações na sequência do primeiro tempo, o Flamengo seguiu pressionando e quase ampliou perto do acréscimos quando Viña foi acionado na intermediária e chutou com desvio a bola que passou ao lado do travessão de Mota.

O show de Pedro e Léo Pereira na goleada

De la Cruz estava sendo o maior destaque da partida, inclusive servindo como zagueiro quando Pulgar falhou na saída de bola e Dadinha tentou aproveitar, sendo parado pela marcação implacável do urugaio na etapa inicial. Logo no início do segundo tempo, quebrou as linhas de marcação com passe para Arrascaeta, mas Pedro não alcançou e deixou passar.

Só que o artilheiro rubro-negro estava inspirado e ampliou o placar logo aos 7 minutos. Arthur falhou na saída de bola e entregou na medida para Pedro, que se antecipou de cabeça e aplicou um chapéu no goleiro Mota em seu último lance no jogo, pois acabou se lesionando e sendo substituído pelo reserva Douglas Lima.

Na tentativa de resposta, o Madureira conseguiu armar um contragolpe com Patryck. O atacante colocou a bola na frente para finalizar, mas acabou desarmado pela marcação de Viña. Quando a tarde rubro-negra já parecia ótima, acabou virando perfeita com um gol especial.

Aos 24 minutos, Léo Pereira cobrou falta de chapa com a perna canhota e colocou a bola no canto esquerdo para vencer o goleiro Douglas Lima e marcar um gol de falta, algo extremamente celebrado pela torcida rubro-negra que chegou a gritar "olé" antes do apito final.

Tabela

Com a vitória, o Flamengo se isolou na liderança da Taça Guanabara com 27 pontos conquistados, enquanto o Madureira ficou estacionado em oitavo lugar sem chances de alcançar a Taça Rio por conta dos critérios de desempate.

Sequência

Na sequência do Campeonato Carioca, o Flamengo terá dois duelos semifinais contra o 4º lugar da Taça Guanabara, uma definição que ocorrerá neste domingo entre Fluminense (2º), Nova Iguaçu (3º) Vasco (4º) e Botafogo (5º).