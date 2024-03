Na manhã desta sexta-feira (01), o treinador Dorival Júnior anunciou os 26 nomes convocados para a disputa de dois amistosos contra Inglaterra e Espanha.

Essa foi a primeira convocação do técnico desde que assumiu o cargo de comandante da Seleção Brasileira.

Lista surpreendente

Antes de anunciar os nomes, Dorival foi enfático ao falar sobre a necessidade de uma renovação, mas pregando que ela não pode ser radical, que demanda uma postura séria e de uma mudança constante.

Antes de anunciar os nomes, Dorival Jr. indicou que Leila Pereira será chefe da delegação da Seleção Brasileira durante os dois amistosos.

Esses foram os nomes chamados.

Goleiros:

Bento (Athletico-PR)

Ederson (Manchester City)

Rafael (São Paulo)

Laterais:

Danilo (Juventus)

Yan Couto (Girona)

Ayrton Lucas (Flamengo)

Wendell (Porto)

Zagueiros:

Beraldo (PSG)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

Murilo (Palmeiras)

Meio-campistas:

André (Fluminense)

Andreas Pereira (Fulham)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchestet United)

Douglas Luiz (Aston Villa)

João Gomes (Wolverhampton)

Lucas Paquetá (West Ham)

Pablo Maia (São Paulo)

Atacantes:

Endrick (Palmeiras)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Real Madrid)

Savinho (Girona)

Vinicius Jr. (Real Madrid)

Na lista, surpreendem os retornos de Lucas Paquetá, Danilo, Andreas Pereira e Casemiro. Além disso, surpreende a opção por Pablo Maia, Rafael e Ayrton Lucas.

Wendell, lateral-esquerdo, vive apenas sua segunda convocação aos 30 anos de idade. Sua primeira havia sido em 2016.

Savinho, Rafael, Beraldo e Pablo Maia vivem suas primeiras convocações.

A permanência de Endrick em relação à última lista também é surpreendente, pois corrobora com o pensamento de que o atacante de 17 anos fará parte, de forma regular, do selecionado nacional durante esse novo ciclo.

Dorival foi enfático ao valorizar que os atletas jovens convocados também contam com muita experiência, o que, no entender do treinador, é benéfico à Seleção.

Calendário de amistosos

O Brasil entrará em campo nos dias 23 e 26 de março, contra Inglaterra e Espanha, respectivamente.

A canarinho enfrenta a Seleção Inglesa no estádio de Wembley, em Londres. Já o duelo contra a "La Roja" será no estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

O confronto com a Espanha terá 26 jogadores à disposição, mas ainda não se tem a confirmação se no confronto com a Inglaterra será o caso também. Até o momento, serão 23 nomes disponíveis para o confronto.