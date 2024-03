O Flamengo irá receber o Madureira no Maracanã, ás 16h deste sábado (2), a partida é válida pela décima primeira e última rodada da Taça Guanabara.

Rubro-Negro vem de uma grande atuação diante do Fluminense de Fernando Diniz, o time comandado por Tite dominou a maior parte do jogo e de suas ações, o que levou a equipe a vencer o clássico por 2 a 0, com gols de Pedro, artilheiro do Fla no campeonato, e Cebolinha que vem jogando muito nas mãos de Tite.

A vitória no clássico deu ao Flamengo a liderança da competição de forma isolada, e consequentemente, o virtual título da Taça Guanabara, já que matematicamente ainda é possível que o clube seja alcançado, porém a tarefa é extremamente difícil, pois o Fla precisaria perder e seus adversários, seja Fluminense ou Nova Iguaçu aplicarem uma enorme goleada.

Do outro lado do confronto, o Madureira está momentaneamente classificado para as semifinais da Taça Rio, entretanto em caso de derrota para o Flamengo e vitória de seus concorrentes pela posição, o Tricolor Suburbano pode ficar de fora.

Após a derrota para o Bangu por 2 a 1 de virada, o Madureira demitiu o treinador Daniel Neri, que havia chegado no fim do ano passado para a disputa do Cariocão 2024, ele deixa o clube com apenas três vitórias, nove gols marcados e dez sofridos.

O jogo tem grande importância para os objetivos de ambos os clubes, para o Flamengo pode ser o pontapé para uma grande temporada sob o comando de Tite, e para o Madureira a oportunidade de mais alguns jogos em seu curto calendário, e quem sabe mais alguns reais em seus cofres.

Tite esboça time com Viña escalado como titular pela primeira vez

(Foto: Marcelo Cortes /CRF)

Após três partidas, Bruno Henrique volta a iniciar uma partida como titular, a última vez foi no 3 a 0 do Flamengo diante do Volta Redonda, o jogador vem entrando regularmente nas partidas e terá diante do Madureira uma nova oportunidade como titular na equipe.

Além de Bruno Henrique no lugar de Cebolinha que será poupado, Matías Viña e David Luiz também devem iniciar a partida jogando, o uruguaio recebe sua primeira chance de iniciar como titular na equipe no lugar de Ayrton Lucas, convocado por Dorival mas irá para o banco. Já David Luiz volta ao time após ser liberado na última rodada por problemas familiares, quem fica de fora é Léo Pereira, também poupado. Essas são as únicas mudanças em relação a equipe que venceu o Fluminense na última rodada.

Tite terá a volta do já citado David Luiz, mas seguirá com desfalques de muito peso, Gerson fez cirurgia nesta sexta-feira (1) e deve voltar ao time somente após as finais do Carioca, Wesley e Gabigol foram diagnosticados com lesão muscular e também estão fora, outro desfalque é Thiago Maia, que segue separado do grupo devido as negociações com o Internacional.

Provável escalação: Rossi; Varela, David Luiz, Fabrício Bruno e Viña; Pulgar, Arrascaeta e De la Cruz; Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro.

Após demitir o treinador, Madureira busca se classificar na Taça Rio

(Foto: Wanderson Colino/MEC)

Após quatro jogos sem vencer, o Madureira demitiu o seu técnico e os indíces anímicos não estão muito favoráveis ao Tricolor Suburbano, a equipe vem abalada após sofrer a virada no fim da partida para o Bangu na rodada passada do Carioca.

A equipe do subúrbio ocupa a oitava colocação do Carioca e precisa de uma vitória para se garantir na Taça Rio, no entanto em caso de revés diante do Rubro-Negro, o Madureira precisará torcer contra os adversários se quiser disputar ao menos mais duas partidas em sua temporada.

A esperança de gols é Patryck Ferreira, que marcou na última rodada e chega com confiança para a partida diante do Rubro-Negro.

Provável escalação: Mota; Dadinha, Marcão, Arthur e Evandro; Arthur Santos, Wagninho e Pablo Pardal; Arthur Martins, Patryck Ferreira e Hugo Borges.

Arbitragem

Árbitro: Bruno Mota Correia

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa

Assistente 2: Carlos Henrique Alves de Lima Filho

VAR: Rodrigo Nunes Sá