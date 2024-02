O Flamengo volta a campo neste sábado (24), para enfrentar o Fluminense em clássico válido pela 10° rodada do Campeonato Carioca. O Rubro-negro vem de goleada por 4 a 0 contra o Boa Vista, além de quatro vitória consecutivas e invencibilidade no ano.

O Fluminense que é o segundo colocado com a mesma quantidade de pontos, enfrenta o Flamengo em confronto direto pelo topo da tabela.

O Tricolor das Laranjeiras, que está no meio da disputa do título da Recopa Sudamericana, perdeu sua invencibilidade no ano na última quinta-feira (22), no confronto de ida contra a LDU, no Equador.

O Fla-Flu sempre foi e continua sendo um dos principais clássicos do Rio e do país, cercado de muita expectativa, ambos os lados nunca querem sair derrotados. Porém, com o Fluminense disputando um título em andamento, o clássico não é tratado como prioridade no entendimento do treinador Fernando Diniz, o que traz uma sensação de que o clube está dando menos importância do que o jogo requer.

Flamengo com força máxima

Mesmo com a polêmica envolvendo Gabigol na última partida, Tite deve optar por manter o camisa 10 fora dos onze titulares.

O treinador só não pode contar com Thiago Maia que está em negociação com o Internacional e Gérson que está com infecção renal. Já David Luiz foi liberado por conta de problemas familiares e não deve estar entre os relacionados.

O Flamengo deve ir a campo com: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.

Misto das Laranjeiras

De olho no jogo de volta da Recopa , o time de Fernando Diniz optou por preservar Marcelo, que saiu lesionado na partida contra a LDU. Por precaução, Felipe Melo, Ganso e Keno também devem ficar de fora do Fla-Flu.

Com isso, o Fluminense deve ir a campo com: Fábio; Guga, Thiago Santos, Marlon, Diogo Barbosa; André, Martinelli, Renato Augusto; Douglas Costa, Arias e Cano.

Histórico do confronto

O Fla-Flu de amanhã é o de número 448, o Flamengo tem uma pequena vantagem com 162 vitórias, contra 141 do Fluminense, além de 144 empates.

Já no Campeonato Carioca o confronto é ainda mais equilibrado. Foram 266 partidas, 96 vitórias do Flamengo contra 83 do Fluminense e 87 empates.

Arbitragem

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Côrrea

Assistente 2: Luiz Cláudio Regazone

VAR: Rodrigo Nunes de Sá