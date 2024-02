Na noite desta quarta-feira (28), o Sport Recife visitou o Trem do Amapá no estádio Zerão, o leão goleou a equipe da casa por 4 a 0, com gols de Romarinho, Alan Ruiz, Gustavo Lopes e Chrystian Barletta. Partida valida pela primeira fase da Copa do Brasil.

A equipe que vinha de uma derrota para o Náutico no Campeonato Pernambucano, precisava apenas de um empate para classificar rumo a próxima fase, mas conseguiu uma vitória com tranquilidade e conquistou a sua vaga.

Domínio da partida

Mesmo sendo visitante, a equipe pernambucana acabou dominando a partida e finalizando 12 vezes ao e sendo elas apenas cinco ao gol, na primeira etapa tivemos os gols de Romarinho e Alan Ruiz, já na segunda Gustavo Lopes e o jovem Chrystian Barletta fecharam o placar.

Próxima fase

O Sport já sabe quem enfrentará na segunda fase do torneio, o Murici, equipe que venceu o Confiança por 2 a 1 dentro de casa, o confronto entre os dois ocorrerá na casa do Leão em Recife, a data deste duelo sairá nos próximos dias.

Próximos duelos

O Sport volta a campo na próxima quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), contra o Altos, pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. Já o Trem, encara o Ypiranga, sábado (2), às 16h no Estádio Olímpico Colosso da Lagoa.