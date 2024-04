Nesta terça-feira (2) teremos o início da fase de grupos da Conmebol Libertadores com a participação de diversos clubes brasileiros, dentre eles o Flamengo, que será o primeiro brasileiro a entrar em campo nesta semana.

A VAVEL Brasil faz um prognóstico para apontar os principais destaques do Grupo E do torneio continental mais importante do futebol sul-americano.

Flamengo

Como maior força econômica da América do Sul e pelo desempenho nos jogos sob comando do técnico Tite desde a reta final do Brasileirão 2023, o Flamengo entra na competição continental como o principal favorito ao título no momento.

A solidez defensiva implementada pela atual comissão técnica é o maior destaque na temporada 2024 com apenas um gol sofrido em 14 jogos oficiais disputados (sem considerar os amistosos nos Estados Unidos na pré-temporada). O único gol sofrido consiste na utilização de uma formação alternativa diante do Nova Iguaçu, no início do estadual.

Inclusive, o Flamengo conseguiu encaminhar bastante o seu título do Campeonato Carioca após segura vitória de 3 a 0 diante do Nova Iguaçu. Neste início de temporada, o rubro-negro possui mais gols marcados do que chances no alvo sofridas.

Com toques curtos, controle da posse no campo ofensivo, priorizando o lado esquerdo do ataque e ótimo aproveitamento na criação de jogadas em longa distância (explorando bem as pontas), o Flamengo aparece como o principal favorito para acumular os pontos possíveis na fase de grupos, mesmo com algumas qualidades notáveis de seus adversários.

Escalação titular: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta; Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite

Millonarios

O primeiro adversário do Flamengo nesta fase de grupos consistirá no Millonarios, uma equipe acostumada com a competição continental e vive excelente fase no Campeonato Colombiano, disputando títulos nacionais com frequência nas últimas temporadas.

Alberto Gamero segue no comando técnico da equipe, priorizando muito o trabalho da posse de bola com vários toques, mas demonstra dificuldade em transformar o volume de jogo em chances consideráveis de gol muito por conta da qualidade técnica dos jogadores.

Um fator que pode ajudar o Flamengo é a irregularidade do Millonarios na atual temporada do Apertura, com 19 pontos somados em 15 jogos, ocupando apenas a 9ª colocação e fora da zona de classificação para as finais.

Apesar disso, o rubro-negro precisa ficar de olho no artilheiro Leandro Castro (4 gols marcados) e principalmente em Edgar Guerra, meia que atua principalmente na ponta dirieta e melhorou consideravelmente seu aspecto criativo e técnico desde a última temporada.

Escalação titular: Novoa; Alfonzo, Llinás, Arias e Hernández; Pereira, Vega, Rodríguez, Silva e Cataño; Giordana. Técnico: Alberto Gamero.

Bolívar

O Bolívar surpreendeu a América na temporada 2023 com uma ótima campanha na Conmebol Libertadores, superando o favoritismo do Athletico Paranaense e avançando às quartas de final em plena Ligga Arena. Contudo, não devemos esperar o mesmo desempenho em 2024.

Mesmo sendo o melhor colocado na tabela geral do Campeonato Boliviano na última temporada, os empresários responsáveis pelo controle do clube diminuíram consideravelmente o investimento no Bolívar, que manteve a base de jogadores da temporada passada e conta com a altitude de La Paz para impor maiores dificuldades.

Na atual temporada, o Bolívar possui 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota, liderando com folga o Grupo D do Apertura (16 pontos), à frente de Sann José (8), Oriente (7) e Wilstermann (5).

O novo técnico argentino Flavio Robatto é a grande novidade, treinador que possui a Licença PRO da UEFA e está priorizando o 4-2-3-1. Dentro de campo, o artilheiro Francisco da Costa desponta como principal destaque na atual temporada. O centroavante possui cinco gols marcados e posusi média de 3.8 finalizações/jogo.

Escalação titular: Lampe; Rocha, Orihuela, Sagredo e Paz; Justiniano, Vaca, Uzeda e Saucedo; Algarañaz e Bruno Sávio. Técnico: Flavio Robatto.

Palestino

Por fim, o último adversário que o Flamengo terá nesta fase de grupos consiste no Palestino, equipe que se classificou após terminar o Campeonato Chileno em 4º lugar e retorna à disputa da Conmebol Libertadores. Na atual temporada, possui 6 jogos em 10 vitórias.

Chama atenção positivamente a produção ofensiva do Palestino com média de 13.7 finalizações/jogo, além do equilíbrio na posse de bola (52.5%). Porém, o número de desarmes vencidos (53.6%) e a alta média de faltas (12.7) evidenciam problemas na equipe.

Diferentemente de Millonarios e Bolívar, o Palestino não possui um grande protagonista, com os principais destaques consistindo no meia Joe Abrigo, no zagueiro Cristián Suárez e o goleiro Cesar Rigamonti.

Por fim, cabe destacar o técnico Pablo Sánchez, argentino que adota o 4-3-3 ofensivo como principal formação tática no clube chileno, que teoricamente consiste no clube mais fraco da chave.

Escalação titular: Rigamonti; Véjar, Ceza, Suárez e Zúñiga; Linares, Cornejo e Davila; Carrasco, Palacio e Sosa. Técnico: Pablo Sánchez.

Calendário do Grupo E

Rodada 1:

02/04 - 19h - Millonarios x Flamengo

04/04 - 21h - Palestino x Bolívar

Rodada 2:

10/04 - 21h30 - Flamengo x Palestino

11/04 - 19h - Bolívar x Millonarios

Rodada 3:

24/04 - 21h30 - Bolívar x Flamengo

25/04 - 21h - Palestino x Millonarios

Rodada 4:

07/05 - 21h - Palestino x Flamengo

08/05 - 23h - Millonarios x Bolívar

Rodada 5:

14/05 - 23h - Millonarios x Palestino

15/05 - 21h30 - Flamengo x Bolívar

Rodada 6:

28/05 - 21h - Flamengo x Millonarios

28/05 - 21h - Bolívar x Palestino