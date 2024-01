Flamengo inicia Campeonato Carioca com missão de retomar conquista de títulos em 2024

O Campeonato Carioca será iniciado nesta quarta-feira (17) com a realização dos primeiros jogos oficiais para os clubes cariocas da elite do futebol brasileiro na temporada 2024 do futebol brasileiro.

Um dos grandes favoritos à conquista do título mais uma vez é o Flamengo. Após um frustrante vice-campeonato diante do Fluminense, fato que definiu a saída de Vitor Pereira no último ano, o rubro-negro carioca agora pensa em utilizar o estadual para iniciar a temporada de forma positiva.

Pensando em deixar você bem informado, a VAVEL Brasil preparou um resumo sobre como chega o Flamengo para o início da temporada e o caminho que o rubro-negro terá pela frente no estadual.

Pré-temporada nos Estados Unidos

Mantendo o costume de anos anteriores, o elenco principal do Flamengo viajará para os Estados Unidos nos próximos dias onde intensificará a realização da pré-temporada sob o comando do técnico Tite com a disputa de amistosos.

O rubro-negro disputará um amistoso no dia 21 de janeiro contra o o Philadelphia Unionno Al Lang Stadium, na Flórida, às 12h (horário de Brasília). No dia 27 de janeiro, o desafio será contra o Orlando City, na Flórida, a partir das 15h.

De acordo com Gustavo Oliveira, vice-presidente de comunicação e marketing do Flamengo, essa parceria consistirá em uma forma de promover mais a marca do clube rubro-negro buscando maior conexão com os torcedores que assistirão aos jogos da primeira Copa do Mundo de Clubes da Fifa, em 2025.

"Esta ação, em parceria com o Philadelphia Union, é mais uma ótima oportunidade para divulgar a marca Flamengo juntos aos jovens nos Estados Unidos, país sede do mundial de clubes que iremos competir, em 2025, e da próxima Copa do Mundo."

Início do Campeonato Carioca com Equipe B

Enquanto os principais jogadores do elenco estarão embarcando para os Estados Unidos neste mês de janeiro, os demais atletas seguirão concentrados na disputa do estadual.

A tendência é que Tite e o elenco principal estreie na primeira rodada diante do Audax nesta quarta-feira (17), a partir das 21h30 pelo horário de Brasília, na Arena da Amazônia em Manaus. Depois, teremos a Equipe B, sob comando de Mário Jorge, disputando a segunda rodada no Almeidão, em João Pessoa, contra o Nova Iguaçu

Por fim, o planejamento indica que o Flamengo disputará a quarta rodada no Rio Grande no Norte, mandando o jogo diante da Portuguesa na Arena das Dunas, em 27 de janeiro, sendo esta a provável última partida com a escalação alternativa no Campeonato Carioca.

Buscando maior aproximação com o torcedor nordestino e pensando na arrecadação dos jogos, a decisão de mandar os primeiros jogos fora do Rio de Janeiro consiste em uma estratégia para obter maior lucro enquanto o gramado do Maracanã segue em reforma.

"É sempre importante estar próximo da Nação, da maior torcida do mundo. Em qualquer canto do Brasil nos sentimos em casa, sentimos o carinho do torcedor. É sempre muito especial. O Flamengo vai jogar em Manaus, João Pessoa, Natal e Belém. São praças que o Flamengo não vai usualmente e poderá estar próximo do torcedor" - Bruno Spindel

Calendário do Carioca

A FERJ divulgou nas últimas semanas o calendário de jogos do Campeonato Carioca 2024. No entanto, a tabela foi desmembrada apenas até a 5ª rodada, com datas e locais indefinidos para a sequência da competição.

R Partida Data Local 1 Flamengo x Audax 17/01, 21h30 Arena Amazônia 2 Nova Iguaçu x Flamengo 21/01, 18:10 Elcyr Resende 3 Flamengo x Volta Redonda 10/02, 16:00 Maracanã 4 Portuguesa x Flamengo 27/01, 18:10 Arena das Dunas 5 Sampaio Corrêa x Flamengo 31/01, 21:30 Mangueirão 6 Vasco x Flamengo 03/02-04/02 Indefinido 7 Flamengo x Botafogo 07/02-08/02 Maracanã 8 Bangu x Flamengo 14/02-15/02 Indefinido 9 Flamengo x Boavista 17/02-18/02 Maracanã 10 Flamengo x Fluminense 24/02-25/02 Maracanã 11 Flamengo x Madureira 02/03-03/03 Maracanã

Reforços

O mercado da bola do Flamengo causou bastante expectativa na torcida por conta dos diversos nomes citados entre informações sobre negociações em andamento e rumores sobre negociações não formalizadas.

Nicolás De La Cruz: Porém, a única contratação oficial até o momento consiste em Nicolás De La Cruz. O rubro-negro anunciou a contratação do uruguaio na véspera do Natal de 2023 como um "presente antecipado". O ex-jogador do River Plate custou US$16 milhões (acima de R$75 milhões) e tornou-se figura carimbada na seleção comandada por Marcelo Bielsa. No River, levantou dez troféus, incluindo a Libertadores de 2018.

Léo Ortiz*: Pensando em reforçar o setor defensivo, o Flamengo segue na luta pela contratação de Léo Ortiz. O zagueiro de 27 anos demonstrou em diversas oportunidades que deseja atuar pelo rubro-negro carioca, mas o Red Bull Bragantino segue dificultando a negociação por uma divergência de valores.

Luiz Henrique*: Único nome que surgiu entre as possíveis novidades no setor ofensivo, o atacante Luiz Henrique pode retornar ao futebol brasileiro. Após conquistar amplo destaque com o Fluminense e ser vendido ao Real Betis, o Flamengo demonstrou interesse na negociação. O rubro-negro apresentou proposta de empréstimo com opção de compra.

Matías Viña*: Outra possibilidade que agrada a comissão técnica de Tite no setor defensivo consiste no lateral-esquerdo Matias Vinã. O uruguaio ex-Palmeiras, que está emprestado pela Roma ao Sassuolo, chegaria para suprir a ausência de Filipe Luis.

Evander*: Por fim, a última real possibilidade de reforço neste início de temporada é um reforço para o setor do meio-campo. O Portland Timbers recebeu uma proposta oficial do rubro-negro por 7 milhões de euros pela contratação de Evander, ex-Vasco.

Saídas

Everton Ribeiro: A saída mais impactante no elenco rubro-negro foi a não renovação contratual com Everton Ribeiro. Um dos jogadores mais vitoriosos da geração de 2019 não chegou a um acordo com a diretoria sobre o tempo de renovação contratual e acabou aceitando proposta do Bahia.

Santos: Outra saída confirmada na atual janela de transferências consiste na transferência do goleiro Santos para o Fortaleza. Após virar terceira opção no elenco rubro-negro, o goleiro ex-Athletico e Seleção Brasileira tentará retomar protagonismo no futebol brasileiro em outro ambiente.

Rodrigo Caio: Um dos maiores ídolos da atual geração do Flamengo, o experiente zagueiro Rodrigo Caio decidiu em comum acordo com a diretoria pela não renovação do vínculo.

Filipe Luís: Outro nome experimente no setor defensivo, Filipe Luís decidiu se aposentar da carreira de futebol como jogador aos 38 anos e se despediu oficialmente após vitória por 2 a 1 diante do Cuiabá.

Thiago Maia*: Apesar de não haver nenhuma confirmação até o momento, tudo indica que Thiago Maia deixará o Flamengo. O volante acertou diretamente com o Internacional e o rubro-negro (que dispensou Maia da pré-temporada nos EUA) aguarda a chegada da proposta oficial para encaminhar a saída do atleta.

Matheuzinho*: Por fim, a última grande movimentação do mercado rubro-negro consiste na possível saída de Matheuzinho. O jovem lateral recebeu uma proposta formal de empréstimo do Corinthians e deve reforçar o Timão.

Calendário

A expectativa em relação à participação do Flamengo no Campeonato Carioca consiste em uma dedicação maior em busca do 38º título nacional no momento mais "agudo" da competição, enquanto Tite certamente utilizará os demais jogos da primeira fase como testes para ajustar o time dentro de campo.

A antiga comissão técnica da Seleção Brasileira conseguiu um impacto imediato com 70.4% de aproveitamento nos nove primeiros jogos quando chegou na reta final do Brasileirão, precisando de apenas 4.8 chutes para marcar e seis clean sheets. Contudo, a consistência defensiva demonstrou insuficiente à médio prazo com estratégias mal executadas e desgaste físico, sendo insuficiente para brigar pelo título do Brasileirão 2023 até o fim.

Por isso, com a expectativa da contratação de reforços no setor defensivo e a chegara de um "homem cerebral" para pensar o jogo no meio-campo, tudo indica que Tite conseguirá desempenhar uma grande temporada pelo Flamengo.