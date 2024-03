No jogo mais aguardo desta 11ª rodada do Campeonato Paulista,, São Paulo e Palmeiras se enfrentam neste domingo, (03), no clássico Choque-Rei, às 20h, no Estádio do MorumBIS. A promessa, inclusive, é de casa, visto que até o momento, mais de 47 mil ingressos já foram vendidos para a partida.

As duas equipes já se enfrentaram este ano, na final da Supercopa Rei, em fevereiro. Naquela ocasião, o Tricolor saiu com o título, após vencer o rival nos pênaltis, pós empate por 0 a 0 no tempo normal.

A rivalidade que tem sido cada vez mais aflorada nos últimos anos pelos encontros em momentos decisivos, terá mais um capítulo na noite deste domingo.

Tricolor não terá Calleri, suspenso, e Luciano deve iniciar entre os titulares

Vindo de vitória por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, em jogo atrasado da 5ª rodada, o São Paulo quebrou uma sequência de quatro jogos sem vencer e retomou a liderança do Grupo D da competição, com 18 pontos. Porém, o Tricolor ainda não tem vaga garantida na próxima fase, e por isso, precisa dos três pontos no clássico para chegar a última rodada com a vaga já encaminhada.

Para o confronto, o técnico Thiago Carpini não terá o artilheiro Jonathan Calleri a sua disposição, já que ao sofrer o terceiro cartão amarelo na partida em Brasília, o atacante argentino precisa cumprir suspensão. A tendência é que Luciano comece na equipe titular.

Além dele, Carpini também não poderá contar com os laterias Rafinha e Moreira, além do volante Luiz Gustavo e do meia Rodrigo Nestor, todos lesionados.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia e Alisson; Wellignton Rato, Lucas e Ferreira; Luciano.

Foto: Divulgação/São Paulo FC

Verdão vai com força máxima para buscar vitória em revanche da Supercopa Rei

O Palmeiras também vem de vitória em confronto atrasado da 5ª rodada, batendo a Portuguesa pelo placar de 2 a 0. Já classificado e primeiro colocado geral, o Verdão vai com o que tem de melhor para enfrentar o rival fora de casa, visando garantir a melhor campanha e esperando o seu adversário na próxima fase, podendo enfrentar Ponte Preta ou Água Santa.

Mayke, recuperado de lesão na coxa direita, deve reforçar a equipe comandada por Abel Ferreira. O lateral-direito pode até pintar nos onze iniciais, visto que Marcos Rocha pode receber um descanso após longa sequência de jogos como titular. No demais, o Palmeiras tem todos os seus jogadores a disposição.

O confronto pode garantir a melhor campanha para o Verdão em caso de vitória e tropeço do Santos. Por isso, o clássico é tratado por todos como decisivo para o restante da campanha alviverde.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Weverton, Marcos Rocha (Mayke), Murilo, Luan e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Caio Paulista (Richard Ríos), Endrick e Flaco López.

Foto: Divulgação/SE Palmeiras

Arbitragem

Árbitro: Matheus Delgado Candaçan

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Neuza Ines Back

VAR: Daiane Muniz dos Santos