Neste sábado (16), Flamengo e Fluminense se enfrentam pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca. Em campo, vale a vaga para a grande decisão contra Nova Iguaçu ou Vasco, que se enfrentam no domingo (17).

O Rubro-Negro tem a vantagem do empate por ter feito a melhor campanha na Taça Guanabara e, por isso, pode perder por até dois gols de diferença, uma vez que venceu a ida por 2 a 0, para se classificar.

Começo avassalador

12 partidas disputadas, 9 vitórias e nenhuma derrota, além de 25 gols marcados e 1 sofrido, isso mesmo, apenas 1 gol sofrido em 12 partidas. Esses são os números do Flamengo neste início de temporada em partidas oficiais.

A equipe comandada pelo treinador Tite, parece estar se conhecendo e se entrosando mais a cada jogo que passa.

Com novos reforços pontuais e de peso, sendo o principal deles o meio-campista Nicolás De La Cruz (ex River Plate), além de mudanças extremamente significativas na equipe titular, como a saída de dois jogadores que já são pilares do time há 5 anos. Bruno Henrique e Gabigol estão iniciando as partidas no banco de reservas para a entrada de Everton Cebolinha e Pedro.

O esquema defensivo, forte característica do comandante rubro-negro durante toda sua carreira, vem funcionando muito bem. Os números falam por si só, apenas 1 gol sofrido em 12 jogos disputados.

Essa combinação de fatores que estão somando pro Flamengo neste começo de temporada, já resultaram no título que simboliza a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Carioca, a Taça Guanabara.

Vantagem na ida

No último sábado (9), o Flamengo, como visitante, enfrentou o Fluminense no Maracanã, em partida válida pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca. A partida foi praticamente 100% controlada pelo Fla e ficou ainda mais tranquila quando Thiago Santos foi expulso aos 17 minutos da segunda etapa, pelo lado do Flu.

Everton Cebolinha abriu o placar e Pedro, já nos acréscimos, deu números finais a partida.

Rossi, que defende a meta rubro-negra, nem sujou seu uniforme, o Fluminense não obrigou o goleiro a fazer nenhuma defesa, não finalizando no gol durante toda a partida.

Já Fábio, mesmo sofrendo dois gols, fez 8 defesas e foi considerado por muitos o melhor em campo por manter o confronto vivo para o jogo de volta que será hoje (16), às 21h.

Nada está decidido

Mesmo com a vantagem na partida de ida e esse grande começo, do outro lado está o Fluminense de Fernando Diniz, que além de ser o maior rival, é o atual campeão da Libertadores e da Recopa e atual bicampeão Carioca, inclusive goleando o próprio Flamengo na final da última edição.

Esse time já deu diversas provas de que está acostumado a reverter resultados negativos quando mais ninguém espera.

A mais recente amostra foi na Recopa contra a LDU. Além de todo contexto histórico que o Tricolor das Laranjeiras possui contra a equipe equatoriana, o time de Fernando Diniz não vem apresentando aquele futebol vistoso que encantou o mundo inteiro. Após derrota pelo placar de 1 a 0 na altitude do Equador, o Fluminense no Maracanã, com um jogador a menos reverteu o agregado já nos acréscimos e conquistou mais um título inédito em sua história.

Histórico do clássico

Equilíbrio prevalece

A primeira das 449 partidas que já aconteceram, ocorreu em 1912 e ao contrário do que aponta o retrospecto geral, o Fluminense venceu a partida por 3 a 2.

No restante dos jogos, o Mengão leva uma ligeira vantagem com 164 vitórias contra 141 do Fluzão, além de 144 empates.

Já em jogos que valem títulos, a vantagem fica nas Laranjeiras, em 16 oportunidades o Fluminense ficou a taça em 10, mostrando mais ainda o equilíbrio do confronto.

Provável Flamengo

Tite não deve mexer na equipe que vem sendo sua base e que conquistou o triunfo no jogo de ida.

Com isso o Flamengo deve ir a campo com: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.

Provável Fluminense

Fernando Diniz terá dois desfalques que são cruciais na sua equipe, Germán Cano e Paulo Henrique Ganso estão lesionados e ficam de fora na partida de hoje. John Kennedy e Lima devem ser os substitutos.

Assim, o Tricolor tem como sua provável escalação: Fábio; Guga (Marquinhos), Manoel, André, Marcelo; Martinelli, Lima, Renato Augusto; Arias, Keno e John Kennedy.

Arbitragem

Árbitro: Wagner Nascimento Magalhães;

Assistente 1: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha;

Assistente 2: Luiz Claudio Regazone;

VAR: Rodrigo Nunes de Sá.