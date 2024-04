Bruno Lazaroni avalia desempenho do Corinthians como uma "resposta muito positiva" na Sudamericana

O Corinthians recebeu o Nacional (PAR) na noite desta terça-feira, às 19h (horário de Brasília), em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sudamericana. Além da goleada que o time de António Oliveira aplicou sobre os paraguaios, a noite de hoje ficou marcada por recordes de Ángel Romero, autor de dois gols.

Bruno Lazaroni, mais uma vez, deu entrevista coletiva, pois ele que foi o responsável por assinar a súmula, já que o António Oliveira ainda não recebeu a carteirinha da Licença UEFA Pro. Ele falou sobre como os jogadores entenderam a mudança tática da equipe.

"Claro que os jogadores deram uma resposta muito positiva, principalmente levando em consideração nosso desempenho na última partida. Eles cumpriram praticamente à risca o que o Antonio pediu a eles".

"Esse número do Romero é importante, tem que enaltecer, mas quem ganha é a equipe, destaques individuais são importantes, mas o mais importante é a equipe. Estamos felizes por ele, mas pelo resultado principalmente, tem que valorizar o que eles fizeram hoje", disse Lazaroni.

Lazaroni ainda falou sobre o bom desempenho de Fausto Vera que substituiu Breno Bidon.

"É muito do principio, os jogadores que sairam do jogo anterior não saíram com baixa de rendimento, foi tentativa do Antonio de encaixar peças, a característica do Fausto é virar bola de um lado para o outro, e resgatar um jogador que foi importante em 2022".

"Acompanhando de fora, acho que ele fez uma temporada quase perfeita, pilar na campanha do vice da Copa do Brasil. Teremos uma sequência de jogos e todos serão importantes. Basta a eles entrarem e corresponderem, nao so nos jogos, mas também nos treinos eles têm sido exemplares", disse Lazaroni.

Dupla Yuri Alberto e Pedro Raul

"Tudo é possível. A gente já ganhou dessa forma, contra o proprio Sao Bernardo, acabou que no ultimo jogo nosso rendimento não foi ideal. A gente tinha um plano de jogo, para colocar mais jogadores entrelinhas, ter mais jogadores na linha adversaria, mais jogadores por dentro. Esse foi por intuito, ter o Fausto por trás da primeira linha de pressão, ter mais assertividade dentro das ações ofensivas. Foi isso que ele tentou passar aos atletas".