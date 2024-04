Em busca por um título inédito em sua história, o Corinthians é o time cabeça de chave do grupo F. Fundado em 1910, o Timão disputou a competição em oito oportunidades e as suas melhores campanhas aconteceram em 2019 e 2023, quando chegou até as semifinais.

Ao todo, o Time do Povo soma 44 jogos na competição, somando 18 vitórias, 15 empates e 11 derrotas. O retrospecto representa um aproveitamento de 52,2%, que não foi suficiente para vencer a competição até aqui.

O artilheiro do Corinthians na Copa Sudamericana, é o atacante Vagner Love, conhecido como o Artilheiro do Amor, com quatro gols marcados no campeonato, mas o jogador não está mais no clube. Do atual elenco, Yuri Alberto, Maycon e Gustavo Mosquito estão empatados na artilharia, com dois gols cada.

A caminhada do clube do Parque São Jorge no campeonato começa nesta terça-feira (02), às 21h30, contra o Racing (URU), no Estádio Centenário de Montevideo. O técnico António Oliveira deve escalar o que tem de melhor, já que até o time teve 19 dias para se preparar para o confronto.

Argentinos Juniors

O Argentinos Juniors é um time em ascensão na Argentina. Apesar de ter vencido a Copa Libertadores em 1985, o time comandado por Pablo Guede, começou a ganhar uma maior notoriedade internacional quando foi treinado por Gabriel Milito, entre 2021 e 2023.

No último ano, o Argentinos Juniors estava no grupo E, o mesmo do Corinthians, e foi eliminado nas oitavas de final, pelo campeão, Fluminense. O time somou oito partidas, com três vitórias, três empates e duas derrotas.

Nacional

Fundado em 1904, na cidade de Assunção, o Nacional é o clube mais antigo de seu país. Conhecido como "O Mais Querido", o time nunca venceu competições internacionais, mas é um dos times mais vitoriosos do Paraguai, com 15 títulos nacionais.

A equipe se classificou para a "pré" Libertadores e chegou até a terceira fase, a última antes da classificação para a fase de grupos do torneio, mas foi eliminado pelo Palestino (CHI).

Racing

Fundado em 1914, o Racing de Montevideo disputa a primeira divisão do Uruguai desde a temporada de 2009/2010, após ser campeão da segunda divisão do Campeonato Uruguaio em 2007/2008. A equipe estreou na Libertadores em 2010, na fase preliminar.