Na noite desta terça-feira (9), às 19h, o Corinthians enfrenta dentro da Neo Química Arena o Nacional do Paraguai em partida válida pela segunda rodada da Copa Sul-Americana.

O empate na estreia e a vitória do Argentinos Juniors que é adversário direto do timão na briga pela única vaga nas fases eliminatórias, fizeram com que esse jogo ganhasse ainda mais importância para a equipe na sequência da competição.

A partida está marcada para às 19h (horário de Brasília), e o time alvinegro conta com o apoio da Fiel Torcida para conquistar os 3 pontos.

Timão com mudanças

O treinador António Oliveira deve realizar duas mudanças na equipe titular em relação ao time que entrou em campo contra o Racing no Uruguai na última semana; Fausto Vera deve substituir Breno Bidon, já Romero deve voltar a ser titular no lugar de Pedro Raul.

Além disso, o comandante portugues não pode contar com Maycon e Diego Palácios que ainda estão se recuperando de lesão.

Igor Coronado está treinando normalmente e deve voltar a integrar o elenco após lesão em partida de estreia pelo clube.

Assim, António Oliveira deve mandar a campo: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo (Matheus Bidu); Raniele, Fausto Vera e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Yuri Alberto.

Nacional com força máxima

Atravessando uma péssima fase, o último colocado do campeonato paraguaio não possui nenhum desfalque para a partida de logo mais.

A equipe busca ao menos um empate para se manter vivo na briga pela classificação.

Desta forma, o treinador Victor Bernay deve escalar sua equipe com: Antony Silva; Brian Blasi, Claudio Nuñez, Sergio Ojeda e Leonardo Rivas; Juan Fernando Alfaro, Blas Cáceres, Orlando Ganoa Lugo e Gustavo Caballero; Rodrigo Arevalo e Tiago Caballero.

Retrospecto do confronto

As equipes duelaram em duas oportunidades pela fase de grupos da Libertadores em 2012, ano em que o Corinthians se consagrou campeão da competição pela primeira e até então, única vez.

O Timão venceu nas duas ocasiões, sendo 2 a 0 no Brasil e 1 a 3 no Paraguai.

Já contra times paraguaios, em 39 partidas o Timão ganhou 18, empatou 13 e perdeu apenas 8, o que representa um percentual de 57%.

Arbitragem

Árbitro: Jhon Ospina (COL)

Assistentes: Jhon Galeggo (COL) e Richard Ortiz (COL)

VAR: Yadir Acuña (COL)