Na noite desta quinta-feira (14), em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil , o Corinthians venceu o São Bernardo por 2 a 0, no Estádio Primeiro de Maio, com gols de Yuri Alberto e Pedro Raul. Garantindo a classificação para a próxima fase da competição.

Após término do jogo, o técnico António Oliveira concedeu sua entrevista coletiva, comentando sobre a atuação da sua equipe no jogo e da arbitragem.

Atuação do time

"Excelente organização da equipe, sob o ponto de vista praticamente não demos espaço ao adversário, que, salvo erro, chutou duas vezes ao nosso gol. Foi uma vitória maiúscula, da personalidade, do caráter, da qualidade, da estratégia e da organização. Os atletas são os grandes obreiros e artistas dessa classificação. Quero também agradecer o apoio da torcida que foi determinante para nos empurrar para um resultado que deixa orgulhosos a todos nós", disse o treinador.

Sobre arbitragem

António falou sobre a polêmica arbitragem da noite, que ficou marcada por duas expulsões: "Não vou tecer qualquer comentário sobre a arbitragem, faz o seu trabalho, o melhor que sabe. Eu acho é que função de árbitro não é fácil. Muito mais ainda sem o auxílio do VAR. Não gostaria de ser árbitro. Se existe um elemento no campo do jogo que não pode errar é ele. Tudo cai sobre ele, todas as revoltas e frustrações batem nele. Também acho que ele deve zelar pela saúde do jogo, é mais bonito ver um jogo 11 x 11 do que condicioná-lo de forma desnecessária como foram aqueles cartões amarelos".

"Em relação a mim eu nem vou comentar. Já estou no Brasil há quatro anos, vou começar meu quinto Brasileirão, os árbitros já me conhecem. Acho que o comportamento deles deve ser igual para todos, sem olhar as caras. Se for assim, estou aqui para ajudá-los, dentro da minha forma de ser e estar, isso não vou mudar. Acho que eles devem zelar pela saúde do jogo, não condicionar com uma expulsão aqui ou ali", completou.

Seus jogadores

"O que a equipe ganha primeiro é ter dois jogadores de grande qualidade, hoje foi Pedro e Yuri, fazia parte da estratégia do jogo. Se olharmos para a característica de um e outro, o Pedro Raul é um jogador de sustentação, tem a capacidade de jogar de costas para a baliza, um jogo de apoio. Já o Yuri tem muita velocidade, nos concede o jogo em apoio e ataca a profundidade. É nessa perspectiva, dessa relação que criamos do lado direito, depois para o lado esquerdo e depois tive que alterar pela inclusão de dois atacantes por parte do adversário".

Definição da escalação

Próximos jogos

Corinthians e São Bernardo já foram eliminados dos campeonatos estaduais e só voltam a campo quando iniciam os torneios nacionais, em abril.