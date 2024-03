Com time recheado de jogadores reservas e oriundos da base, o Corinthians empatou em 0 a 0 com o Água Santa, neste domingo, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo, em jogo válido pela 12ª rodada do Paulistão Sicredi 2024.

Mesmo antes do apito inicial, o Corinthians já estava matemáticamente eliminado da competição. Agora, todos os esforços da equipe estão no jogo da quinta-feira (14) contra o São Bernardo pela segunda fase da Copa do Brasil. O auxiliar técnico que substituiu António Oliveira (suspenso) explicou a adoção do time reserva na partida deste domingo.

"Foi uma decisão nossa, oportunidade para outros atletas que vinham treinando bem. Oportunizá-los no contexto do jogo. O rival ainda tinha pretensões. Agora, o foco total é na quinta-feira. No treino da manhã, já passamos informações ao António. Agora é foco total", disse Lazaroni.

Expulsão

Lazaroni considerou injusta a expulsão de Ryan. De acordo com o técnico, o time suportou a pressão e poderia ter saído com os três pontos.

"Quanto a expulsão, achei injusta. Foi falta do Ryan e não sei se houve falta para cartão no segundo lance. Bidon é uma joia. A gente não gosta individualizar, mas tem um futuro brilhante pela frente.ele reconhece que naquele momento poderia ter feito diferente no primeiro amarelo. O segundo eu questiono se houve falta. Acho que foi falta nele. Para deixar claro, ele não tem culpa. É trabalhador e a gente conta com ele".

"Muito aquém da equipe a primeira parte. Proporcionamos oportunidade de gol ao rival. Após a expulsão, demoramos até organizar. No intervalo, conseguimos organizar. Muito mais vibrante, positiva e com a cara do Corinthians a segunda parte", disse.

Agenda

O Corinthians enfrenta, na próxima quinta-feira (14) o São Bernardo no Estádio Primeiro de Maio, em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil 2024. Para avançar na competição, o Corinthians precisa vencer o confronto. Em caso de empate, o duelo vai para os pênaltis.