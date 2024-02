Na noite desta quarta-feira (28), o Internacional enfrenta o Asa de Arapiraca fora de casa, em um duelo pela primeira rodada da Copa do Brasil, às 20h (horário de Brasília). O confronto acontecerá no estádio Fumeirão, em Alagoas.

O Colorado chega muito confiante para este confronto após a incrível virada, nos acréscimos, no Gre-Nal 441 do último domingo (25). O Inter estreia na competição precisando apenas de um empate fora de casa, isso se dá pelo fato do time gaúcho estar melhor classificado no ranking de clubes da CBF.

Ocupando a segunda posição e já classificado para a próxima fase do Campeonato Alagoano, o ASA chega com foco total para esta partida e pretende causar dificuldades para o lado do Inter.

A premiação da primeira e segunda fase da Copa do Brasil, vai de acordo com a divisão em que o clube está.

Nesta primeira rodada, os clubes da série A do Campeonato Brasileiro estão ganhando um total de R$ 1,47 milhão, já as equipes da série B R$ 1.312,5 milhão e por fim os times das demais divisões estão ganhando R$ 787,5 mil.

Primeiro encontro

O ASA vai para sua 18ª participação na Copa do Brasil e o Inter para a sua 30ª aparição. As duas equipes nunca se enfrentaram entre si na história, portanto, não temos como levar em conta o histórico entre as equipes.

O Colorado foi campeão apenas uma vez da Copa do Brasil, em 1992, contra o Fluminense. Já o ASA nunca passou da terceira fase da competição, porém conta com um marco histórico e uma das maiores zebras da competição, eliminando a grande equipe do Palmeiras de 2002.

Prováveis Escalações

- ASA

Bruno; Rômulo, Roni Wolf e Bennett; Paulino, Colina (Allef), Wescley, Didira e Gabriel; Keliton e Flávio Souza.

Técnico: Rodrigo Fonseca.

- Internacional

Anthoni; Bustos, Vitão, Robert Renan (Mercado) e Renê; Aránguiz, Bruno Henrique, Maurício, Alan Patrick e Wanderson; Enner Valencia (Lucas Alario).

Técnico: Eduardo Coudet.

Arbitragem

- Árbitro: Bráulio da Silva Machado

- Assistente 1: Henrique Neu Ribeiro

- Assistente 2: Thiaggo Americano Labes