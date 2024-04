Athletico-PR goleia o Cuiabá em sua estreia no Campeonato Brasileiro

Neste domingo (14), o Athletico-PR e Cuiabá se enfrentaram na Ligga Arena em Curitiba, a partida era válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. Pablo, Cannobio, Léo Godoy e Mastriani marcaram os gols que garantiram a vitória dos mandantes por 4 a 0.

Líder e lanterna

Com esse resultado, o Furacão garante seus primeiros três primeiros pontos. solidificando assim o trabalho do técnico Cuca, que já conquistou o torneio estadual nesta temporada. Já o Cuiabá, por sua vez, segue com a pontuação zerada e um saldo de gol negativo no Brasileirão.

Como foi a partida

A equipe comandada pelo técnico Cuca balançou as redes pela primeira vez aos 22 minutos da primeira etapa. Julimar aproveitou cobrança de escanteio, desviou de cabeça e Pablo apareceu entre a marcação para completar.



O uruguaio Cannobio ampliou para o Furacão aos 36 minutos. Após troca de passes ao redor da área, Fernandinho invadiu, ganhou a disputa de bola e serviu o uruguaio, que apareceu no meio da área para afundar as redes com um forte chute ao gol.



Enquanto a torcida do Furacão ainda comemorava o segundo gol, o time marcou o terceiro logo em seguida. O Cuiabá vacilou na saída de bola, e Cannobio partiu em contra-ataque pela direita. Após boa jogada individual, ele tocou para Léo Godoy, que chegou chutando cruzado.

Sem ter um padrão de jogo, o Cuiabá pareceu perdido em campo e ficou apenas correndo atrás do adversário, deixando o meio de campo exposto. Não teria sido nada absurdo de o Athletico fosse para o intervalo com um placar ainda mais elástico.



O placar virou goleada aos 35 minutos do segundo tempo, quando Bruno Zapelli cobrou falta pela esquerda e Mastriani subiu de cabeça para desviar com sucesso.

Próximos duelos

O Athletico-PR volta aos gramados na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), contra o Grêmio, na Arena Grêmio no Rio Grande Do Sul, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do Cuiabá será no mesmo dia, às 20h, contra o Vila Nova, fora de casa, pela semifinal da Copa Verde.