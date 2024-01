Na tarde deste domingo (28), o Grêmio venceu o Brasil de Pelotas fora de casa, por 1 a 0, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. André Henrique anotou para o Imortal.

Sem inspiração

O jogo começou movimentado e com muita disputa por espaço. O Xavante chegou pressionando aos 11, quando Tinga saiu em disparada, prendeu demais a bola acabou forçando a chutar como podia, e foi parar fora, sem perigo para o goleiro. O imortal respondeu na sequência, de cabeceio de Besozzi na rede pelo lado de fora depois de um grande cruzamento de Dodi. Sem mudanças, a partida foi zerada para o intervalo.

Imortal marca e vence

A partida recomeçou com os dois técnicos mexendo em seus tabuleiros, buscando a vitória. Aos quatro, Soteldo em cobrança mandou para área, André Henrique escorou em cima do goleiro que não cravou, e no rebote, Cristaldo chutou para fora.

Na sequência, Villasanti se posicionou bem, driblou o lateral e cruzou para o meio da área, André Henrique recebeu livre e mandou a bola por baixo do goleiro, abrindo para o Grêmio. O ritmo da partida diminuiu após o gol, o Imortal seguiu pressionando e tentando mais um.

Do outro lado, o Xavante se manteve sem levar perigo, mas nos últimos minutos esboçou uma reação. Nos acréscimos, Marchesín teve que trabalhar quando Tinga bateu falta direto pro gol e exigiu uma grande defesa do argentino. Mas, era dia de vitória do Grêmio, por 1 a 0.

Mas, e como fica?

Com a vitória, o Grêmio foi a 6 pontos e está em terceiro lugar, com a mesma pontuação do Juventude, mas um gol a menos de saldo. Já o Brasil, com apenas 2 pontos e nenhum gol marcado, está em décimo.

Próximos Jogos

As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira (31), pela 4ª rodada do Gauchão. Na Arena, o Grêmio recebe o Juventude, às 21h30. Já o Brasil encara o Caxias, no Centenário, também às 21h30.