Na despedida de Suárez, Grêmio bate Fluminense de virada no Maracanã e encerra Brasileirão como vice-campeão

Em jogo eletrizante, Grêmio venceu o Fluminense de virada, por 3 a 2, em pleno Maracanã, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Luis Suárez marcou gol dentro do estádio pela primeira vez, e saiu de campo com dois, enquanto Galdino fez o outro para o Tricolor Gaúcho. Arias, de pênalti, e John Kennedy fizeram os gols dos tricolores cariocas.

Com a vitória, o Grêmio encerrou a sua participação no Brasileirão na vice liderança, com 68 pontos, dois a menos que o campeão Palmeiras, que ficou com 70. O Fluminense, por sua vez, terminou na sétima posição, com 56. Agora, o Tricolor carioca se prepara para o Mundial de Clubes, com estreia marcada do time de Fernando Diniz para o dia 18 de dezembro.

Primeiro tempo eletrizante no Maracanã

Em jogo dinâmico, Fluminense e Grêmio iniciaram a partida no Maracanã com bastante intensidade. Nos primeiros minutos, o Tricolor carioca teve duas boas chances com Cano e Marcelo, respectivamente. O argentino finalizou colocado na entrada da área, aos 21 minutos, mas Caíque fez grande defesa. Aos 28, a bola sobrou para Marcelo dentro da área, que chutou de voleio e ela saiu por cima do gol do goleiro gremista.

O Fluminense teve mais posse de bola na primeira etapa, mas abriu o placar em cobrança de pênalti. Aos 33 minutos, Rodrigo Ely desviou a bola com a mão dentro da área e o árbitro marcou a penalidade máxima. Jhon Arias foi para a cobrança e converteu.

Aos 42 minutos, Suárez deixou tudo igual. O atacante aproveitou a falha da defesa do Fluminense na intermediária, recebeu o lançamento em profundidade de Villasanti e ficou cara a cara com Fábio. O uruguaio driblou o goleiro e estufou a rede do Maracanã pela primeira vez.

Dois minutos depois, aos 44, o Grêmio virou. Na jogada pela esquerda, Suárez dominou e cruzou para Carballo. O meio-campista foi desarmado por Felipe Melo, e a bola sobrou para Galdino fora da área. O atacante finalizou colocado no canto esquerdo e fez o segundo gol dos gremistas.

Grêmio faz o terceiro no segundo tempo, mas Fluminense quase empata

No retorno para a última etapa, o Grêmio continuou com o mesmo ímpeto e pressionou a defesa do Fluminense. Aos 17 minutos, na jogada pela direita, Suárez fez linda jogada individual e lançou Ferreira na área. Guga empurrou o atacante e o árbitro marcou o pênalti. O uruguaio foi para a cobrança e fez o seu segundo gol na partida e o terceiro dos gremistas.

Com John Kennedy na etapa final, o atacante fez o segundo gol do Fluminense aos 35 minutos, em linda jogada na entrada da área. O jovem atleta driblou a marcação do Grêmio, e finalizou no canto direito para estufar a rede. Apesar dos nove minutos de acréscimos, o Tricolor carioca não conseguiu ser eficiente e se despediu da torcida no Maracanã antes de se preparar para o Mundial de Clubes com derrota.