Pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista de 2024, o Palmeiras recebeu, na tarde desre sábado (09), o Botafogo-SP. Atuando na Arena Barueri, Rony balançou as rdes para vitória do Verdão por 1 a 0 sob o rival Ribeirão Preto. Com o triunfo, os comandaos de Abel Ferreira alcançlaram os 28 pontos e confirmaram a melhor campanha da primeira fase do estadual.

GRANDES OPORTUNIDADES

Foto: Divulgação/Palmeiras

O duelo entre Palmeiras e Botafogo-SP teve primeira etapa extremamente equilibrada e com diversas chances para ambos os lados. Os visitantes começaram levando muito perigo com Alex Sandro, logo no primeiro minuto, quando o atacante recebeu a cobrança de lateral e finalizou cruzado para boa intervenção de Weverton. Aos 10, foi a vez do lateral Jean mandar perto da trave alviverde.

O Verdão soube responder com autoridade e, aos 20, parou em milagre do goleiro Michael, que fez linda defesa em bola perigosa de Aníbal Moreno. No minuto seguinte, Lázaro recebeu o levantamento do meio e finalizou quase de cara para o gol, parando mais uma vez no camisa um do Fogão.

Ainda levando perigo, o Tricolor parou em mais duas boas ações de Weverton nas finalizações de Patrick Brey e Alex Sandro, mas contou com vacilo do zagueiro Matheus Costa, que fez falta dura em Rony na intermediária e foi advertido com o cartão vermelho. Na cobrança, Veiga acertou a barreira e, em seguida, Piquerez encontrou Flaco na pequena área com um belo cruzamento. O argentino chegou cabeceando com força para as redes e, mais uma vez, Michael fez milagre.

SEGUNDO TEMPO:

Querendo garantir a melhor campanha da fase de grupos do Paulistão 2024 sem depender de resultados, o Palmeiras voltou do intervalo a milhão e, com menos de um minuto, já tirou o grito de "quase" de seu torcedor. Veiga avançou com Mayke pelo lado direito, que ficou caído após dividida perto da linha de fundo. Richard Ríos aproveitou a sobra e bateu com desvio para escanteio. Na cobrança, Flaco cabeceou com muito perigo à direita da trave botafoguense.

O Verdão segiu pressionando e, aos cinco, López desperdiçou grande chance com o gol aberto. Lázaro também teve oportunidade, mas parou no arqueiro tricolor, enquanto Richard Ríos e Luan mandaram para fora com perigo. O quase só se transformou em realidade aos 23 minutos, quando Rony marcou de cabeça após linda assistência de Mayke, abrindo o placar na Arena Barueri.

Após o gol, o Palmeiras seguiu com o controle da partida e foi imponente até o último minuto de jogo. Mesmo sem criar grandes oportunidades, o Verdão controlou a posse e sequer sofreu com o Botafogo-SP, conquistando mais três pontos cruciais no Paulistão 2024.

COMO FICA O PAULISTÃO?

Foto: Divulgação/Paulistão

Eliminado do Paulistão, o Botafogo-SP concentra suas forças para o início da disputa do Brasileirão Série B de 2024. O Tricolor é um dos sete clubes paulistas que participarão do torneio. Enquanto isso, o Palmeiras, líder geral da competição com 28 pontos, aguarda a definição de seu confronto das quartas de finais. O Verdão disputará a vaga nas semis no próximo final de semana contra Ponte Preta ou Água Santa.