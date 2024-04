Neste sábado (20), o Santos estreou pela Série B contra o Paysandu no Estádio da Vila Belmiro. Em um jogo de portões fechados devido punição sofrida nas confusões do jogo do rebaixamento do Peixe, o alvinegro praiano venceu o Papão por 2x0. Pedrinho entra no segundo tempo e muda o jogo para os donos da casa. Mesmo fazendo uma primeira etapa ruim, o Santos estreia com pé direito na segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

O jogo

Com dois minutos de atraso, o árbitro Lucas Guimarães Rechatiko Horn autorizou o começo do jogo na Vila Belmiro. Logo nos primeiro oito minutos quem teve a primeira finalização do confronto com Jean Dias e na sequência com Robinho. A bola passou por cima do gol defendido por João Paulo. Peixe enfrentou muitas dificuldades nos vinte iniciais, com o Paysandu muito organizado e ganhando duelos no meio de campo.

No Papão, Robinho saiu para a entrada de Val Soares após o camisa 20 sentir uma lesão na coxa. Val é um volante de origem. Mesmo perdendo um dos cérebros do time, o clube nortista continuou controlando bem a partida sem sofrer com as tentativas de ataque do adversário.

A chance mais perigosa do primeiro tempo foi aos 40 minutos com uma finalização fraca de Val Soares após erro de Hayner na saída de bola. João Paulo fez a defesa com tranquilidade. Após quatro minutos de acréscimos, o juiz encerrou a etapa inicial com o time visitante melhor no jogo e um Santos completamente inofensivo.

No intervalo, o treinador Fábio Carille realizou duas alterações nas laterais. JP Chermont e Rodrigo Ferreira entraram no lugar de Hayner e Aderlan. Nos primeiros dez minutos o alivinegro praiano conseguiu melhorar minimamente com mais posse, mas sem nenhuma grande oportunidade de gol.

Quem chegou com muito perigo foi Leandro Vilela com uma pancada de fora da área que passou muito perto da meta de João Paulo. Imediatamente, Carille colocou Julio Furch e Pedrinho em campo e logo surtiu efeito. O camisa 7 na primeira oportunidade invadiu, driblou e abriu o placar na Vila Belmiro. Na sequência do gol foi a vez de Furch quase ampliar o marcador, o goleiro Matheus Nogueira fez uma defesaça evitando o tento santista.

Após o gol alvinegro, o Santos administrou a vantagem e trocou mais passes sem sofrer lá atrás. Guilherme marcou o segundo do Peixe após finalização de Pedrinho defendida pelo goleiro Matheus Nogueira.

Classificação e Sequência

Com a vitória o Alvinegro Praiano larga na frente e assume momentaneamente a vice-colocação. Já o Papão, de momento, fica na vice-lanterna. A próxima partida do Santos será na sexta-feira (26) contra o Avaí na Ressacada. Já o Paysandu receberá o Botafogo-SP, em Belém (PA), na segunda-feira (29).