Nesta terça-feira (12), o Brusque avançou para a terceira fase da Copa do Brasil ao vencer o ABC. A partida realizada no Frasqueirão, em Natal válida pela segunda fase da competição terminou em 1 a 1, com o empate a partida foi para a disputa de pênaltis e o Brusque foi quem avançou na competição.

Brusque domina a posse de bola mas vai para o intervalo em desvantagem

(Foto: Rennê Carvalho/ABC F.C.)

A primeira etapa se inicia bem estudada e a primeira finalização sai dos pés de Dionísio do Brusque, um chute de fora da área mas com pouco perigo.

A equipe quadricolor segue pressionando no ataque mas Olávio cabeceia fraco nas mãos de Carlos Eduardo, o ABC chega para resposta mas Daniel Cruz não consegue finalizar. O Alvinegro segue na pressão, Wallyson cobra falta com força e Matheus Nogueira defende.

Após 15 minutos de um bom futebol o ritmo diminuiu e as equipes não se assustam.

Depois de cair aos 20 minutos, Paulinho Moccelin sente novamente e é substituído por Luiz Henrique, que entrou participativo e cruzou na área mas Diego Tavares cometeu falta de ataque.

Daniel Cruz dá um belo drible e ganha escanteio, na cobrança a bola sobra com Sammuel que escorrega e não consegue a finalização.

Próximo dos 30 minutos o ABC encaixa um belo contra-ataque pela direita, Diego Jardel recebe e vê Wallyson do outro lado e faz o passe para o atacante bater na saída do goleiro Matheus Nogueira e abrir o placar.

O Brusque chega ao ataque com Diego Tavares que toca em Olávio, mas o atacante isolou a bola, em seguida é marcada falta para o quadricolor, Jhemerson bateu e a bola foi na rede pelo lado de fora.

Após bela jogada, Luiz Henrique toca para trás, Jhemerson chega finalizando para o gol e Carlos Eduardo faz uma belíssima defesa no canto direito.

Após acréscimos e um fim de primeira etapa eletrizante o ABC vai para o intervalo em vantagem.

ABC desperdiça chances e sofre empate no fim

Segunda etapa se inicia sem lances de perigo, equipes muito abaixo do que foi mostrado no primeiro tempo, a bola não chega nem perto da área das equipes, e quem vai gostando é o ABC com a vantagem no placar.

Até os 15 minutos de partida o Brusque dominava as ações de ataque, em cruzamentos, batidas de falta e escanteios a equipe catarinense chegava ao ataque, e foi após um escanteio o lance mais perigoso do quadricolor, após bate-rebate na área Ianson finaliza e Carlos Eduardo salva com o pé, na sobra Diego Tavares chuta novamente e Carlos Eduardo faz outra bela defesa para impedir o empate.

O ABC tentou a resposta mas o Brusque impede o contra-ataque do Alvinegro, a jogada do time de Natal é aproveitar as bolas para sair em contra-ataque e matar a partida, enquanto o Brusque faz de tudo para chegar com perigo.

Mudanças em ambas as equipes, o Brusque troca Diego Tavares por Guilherme Queiroz, um atacante por outro. Já o ABC troca Daniel Cruz por Douglas Skilo e Sammuel por Ruan.

Após falha da defesa quadricolor Ruan acha Wallyson que limpa a marcação mas chuta travado, uma chance clara de ampliar o placar desperdiçada.

Outra chance do ABC, Diego Jardel acha Skilo que aciona Wallyson livre na área, mas o atacante chuta por cima do gol.

As duas equipes promovem trocas de volante por volante, oxigenando o meio-campo, o ABC precisa segurar o resultado, e o Brusque precisa encontrar o caminho do gol.

Vez do ABC de manter a pressão, Wallyson cruzou para Skilo e Matheus Nogueira operou um milagre, na sequência Ruan bateu para o gol novamente e Luiz Henrique tirou a bola encima da linha.

O ABC fez duas trocas para segurar o placar, um volante e um lateral em campo para manter a vitória no placar e se classificar.

Próximo do fim da partida o Brusque vai tocando desde a defesa, a bola chega para Guilherme Queiroz que cruza para Alex Ruan dar um lindo voleio e empatar a partida.

Após os acréscimos e pressão final a partida é decidida nas cobranças de pênaltis.

ABC com classificação nas mãos cai para o Brusque

Guilherme Queiroz, Jhemerson, Luiz Henrique, Olávio e Dionísio converteram suas penalidades para o clube catarinense.

Wesley Santos, Romário, Walfrido e Yuri Ferraz converteram para o ABC.

Alex Ruan, autor do gol de empate perdeu sua cobrança, já pelo ABC Ruan e Erick Varão perderam seus pênaltis.

O ABC perdeu o quinto pênalti e nas cobranças alternadas Erick Varão perdeu seu pênalti dando ao Brusque a classificação.

Próxima fase da competição

O Brusque avança para a Terceira fase da Copa do Brasil, e com isso embolsa 2 milhões e 200 mil reais. A terceira fase tem previsão para ocorrer durante o mês de maio, entretanto, agora em partidas de ida e volta, sem gol fora em, ou seja, em caso de empate no agregado a partida será decidida nos pênaltis.

Próximos jogos

O classificado o Brusque joga no domingo (17), ás 18h, e irá enfrentar fora de casa o Marcílio Dias, pelo segundo jogo das quartas de final do Campeonato Catarinense, o primeiro jogo ficou em 1 a 1 e em caso de novo empate teremos pênaltis. Já o ABC irá enfrentar no mesmo dia, mas ás 16h, o América-RN pela segunda fase do Campeonato Potiguar.