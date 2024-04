Em uma noite de altos e baixos na altitude de Quito, o Palmeiras protagonizou uma virada histórica contra o Independiente del Valle, mantendo-se firme no caminho da glória eterna na Libertadores de 2024. Em um confronto eletrizante, os comandados de Abel Ferreira superaram uma desvantagem inicial de dois gols para triunfar por 3 a 2, em uma partida que ficará marcada na memória dos torcedores alviverdes.

Verdão em desvantagem

No primeiro tempo, o Palmeiras viu-se em dificuldades diante do ímpeto ofensivo do Independiente del Valle, que abriu o placar aos 16 minutos com o talentoso jovem Kendry Páez, de apenas 16 anos, e ampliou a vantagem com um gol de Hoyos, de cabeça, aos 38 minutos. Com uma atuação dominante dos donos da casa, o Verdão parecia estar acuado, mas a chama da superação acendeu novamente quando Rony cruzou e Endrick diminuiu para o alviverde nos acréscimos do primeiro tempo.

Abel faz alterações determinantes e joia alviverde marca no fim

A segunda etapa trouxe uma reviravolta impressionante. Sob o comando estratégico de Abel Ferreira, os palmeirenses mudaram a dinâmica do jogo, adotando uma postura mais ofensiva e determinada. A entrada de Lázaro, Flaco López e Vanderlan não somente trouxe uma nova energia ao time, mas também revelou-se crucial quando o verdão empatou aos 36 da segunda parte com passe de Flaco e o primeiro gol de Lázaro com a camisa verde e branca.

E já nos acréscimos da segunda parte, o Palmeiras virou o placar com um gol espetacular de Luis Guilherme, jovem de 18 anos que escreveu seu nome na história ao marcar seu primeiro gol como profissional em um lindo chute colocado de fora da área.

Foto: Divulgação/Palmeiras

Classificação e próximos jogos.

Com essa vitória heroica, o Palmeiras reafirma sua liderança no Grupo F da Libertadores, somando agora sete pontos e mantendo uma vantagem confortável sobre o del Valle. O time alviverde, agora se prepara para enfrentar o São Paulo na próxima rodada da Série A do Brasileiro, e retorna às batalhas continentais somente no dia 09/05 contra o Liverpool. no Uruguai.