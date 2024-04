O Palmeiras surpeendeu o futebol brasileiro na última noite de segunda-feira (16) com o anúncio da contratação de Felipe Anderson. Um dos principais jogadores da temporada do futebol italiano, o brasileiro estava prestes a assinar com a Juventus, mas acabou optando por fechar com o clube mais profissional do futebol brasileiro no momento.

Felipe Anderson possui uma impressionante regularidade no futebol italiano e consiste em um dos jogadores mais confiáveis entre as grandes ligas da Europa.

Por isso, não é exagero apontar que Leila Pereira conseguiu fechar a maior contratação da história desde a chegada de Abel Ferreira. Ampliaremos os detalhes sobre a importância da contratação de Felipe Anderson a seguir.

Regularidade total no futebol de alto nível

O brasileiro que atua pela Lazio possui 108 jogos disputados de todos os 108 jogos possíveis nas últimas temporadas de Serie A, marcando 20 gols e contribuindo com 16 assistências.

Atuando como meia de criação e às vezes fazendo a função de meia-atacante, o brasileiro criou 25 grandes chances e ajudou o clube com 222 desarmes desde quando chegou na Lazio, apresentando a regularidade acima da média, como citado anteriormente.

Felipe Anderson preferencialmente atua pelo flanco direito com muita presença em todos os setores do campo, ajudando taticamente nas recomposições defensivas. O mapa de calor também mostra como o atleta pode ser útil atuando pelo lado esquerdo quando houver necessidade.

Como encaixar Felipe Anderson e as variações diversas para Abel Ferreira

Por conta das opções diversas é difícil imaginar qual cenário Abel Ferreira montará para encaixar Felipe Anderson como titular no atual Palmeiras, mas é possível fazer alguns exercícios de reflexão e pensar em alternativas.

A mais provável consiste em encaixar Felipe Anderson como um meia aberto pela direita ou então como um meia central. Ou seja, assumir a mesma função de Raphael Veiga ou atuar ao lado de Veiga, o que seria mais ideal neste momento devido à excelente fase no momento.

Caso Abel opte por deixar Veiga no banco de reservas, Felipe Anderson entrariam ais centralizado com outros jogadores atuando pelos lados, considerando que John John está em um nível abaixo neste momento.

Outra necessidade de encaixe ocorrerá com o retorno de Dudu, que pode ser escalado no lugar de Endrick fazendo uma dupla de ataque com Flaco López ou atuando de forma mais aberta. Ou seja, o técnico alviverde terá a liberdade de pensar na montagem da escalação ideal com Felipe Anderson, Flaco López, Rony, e Dudu.

Mudança de estratégia no mercado e demonstração de força

O pré-contrato assinado na última segunda-feira (15) mostra uma mudança no perfil de contratações do Palmeiras, deixando de lado a tradicional característica de apostar em nomes do futebol sul-americano (a qual rendeu bons nomes como Anibal Moreno e Flaco López).

Sob o comando do técnico Abel Ferreira, tudo indica que o talento de Felipe Anderson será muito bem explorado, com a missão de mudar o patamar do alviverde em um Brasileirão marcado por diversas dificuldades, sendo a maior delas a ausiência de jogadores importantes durante o período da Copa América

A saída de Endrick deixará uma inevitável lacuna no Palmeiras, mas a chegada de Felipe Anderson e o retorno de Dudu, além do protagonismo do jovem Estevão no início desta temporada, mostram que o alviverde está preparado para manter a alta competitividade no elenco com ótimas contratações e forte posicionamento no mercado.

Estatísticas: Sofascore