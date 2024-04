Na noite desta quarta-feira (24), o Palmeiras volta aos gramadas para competir pelo tetracampeonato da Copa Libertadores.

Em partida considerada por muitos como a mais difícil do grupo, o Alviverde encara o Independiente del Valle na altitude de 2850 metros, no Estádio Banco Guayaquil, localizado na capital equatoriana.

Ambas equipes estrearam com empate e venceram na última rodada, sendo assim estão empatadas em número de pontos (4), e também em saldo de gols (2).

O Verdão leva vantagem nos gols pró, assumindo a liderança provisória do grupo.

Às 21h30 (horário de Brasília), ocorrerá o duelo válido pela 3ª rodada da Conmebol Libertadores 2024.

A vitória é prioridade para ambos os lados que buscam assumirem o topo da tabela definitivamente.

Ainda sem Zé Rafael, Palmeiras deve ter força máxima para à partida

O técnico Abel Ferreira, bicampeão da competição, conhece bem a importância de se firmar e se classificar na liderança do grupo em uma Copa Libertadores.

Com isso, mesmo com o desgate físico claramente apresentado pelo Palmeiras nas partidas e já confirmado por Abel em sua última entrevista coletiva, o português deve mandar a campo o que tem de melhor em sua disposição: Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo (Lázaro); Mayke, Aníbal Moreno, Richard Ríos, Raphael Veiga (Gabriel Menino ou Jhon Jhon) e Piquerez; Endrick e Flaco López.

Zé Rafael que ainda sofre de lombalgia, Dudu e Bruno Rodrigues que estão no processo final de recuperação das cirurgias no joelho, são os únicos desfalques palestrinos para o jogo.

Del Valle embalado e sem nenhum desfalque

A equipe equatoriana que tem sido a sensação do continente nos últimos 10 anos, chega com 13 jogos de invencibilidade para o confronto de hoje.

Apelidada de "Matador de Gigantes", o del Valle além de já ter eliminado o Boca Juniors em semifinal de Libertadores, conquistou duas Copa Sul-Americanas, em 2019, derrotando o Corinthians nas semifinais e em 2022 batendo o São Paulo na grande final.

A equipe recém surgida no cenário sul-americano, também já eliminou o Grêmio na pré-Libertadores em 2021 e venceu a Recopa em cima do Flamengo, em pleno Maracanã em 2023, além de já ter goleado o Rubro-Negro por 5 a 0 em 2020.

Podendo contar com todos os jogadores de seu plantel, o técnico argentino Javier Marcelo Gandolfi deve escalar sua equipe com: Moisés Ramírez; Landázuri, Carabajal, Richard Schunke e Roman Bucaran; Julio Ortiz, Kendry Páez e Cristian Zabala; Ibarra, Sornoza e Michael Hoyos.

Apesar da enorme ascensão dos equatorianos, os clubes só se cruzaram em duas oportunidades na história.

Em 2021, ano em que o Palmeiras se consagrou bicampeão consecutivo da Libertadores, as equipes assim como nesta edição, caíram no mesmo grupo e o Verdão foi quem levou a melhor vencendo os dois confrontos, com direito a goleada de 5 a 0 no Allianz Parque.