JP Chermont brilha e Santos vence Avaí em Santa Catarina

Nesta sexta-feira (26), o Avaí recebeu o Santos, na Ressacada, pela segunda rodada da Série B. JP Chermont é Julio Furch marcaram no segundo tempo e o Peixe venceu novamente pelo placar de 2x0. Esse resultado causou a demissão do treinador do time catarinense, Eduardo Barroca.

O jogo

Dominante no início do jogo, o Alvinegro Praiano teve o primeiro grande momento na primeira etapa com uma cabeçada de Gil. O zagueiro do Peixe testou firme e o goleiro Igor Bohn fez uma defesa espetacular. O guarda-redes ainda fez outra excelente intervenção no chute do estreante Escobar. De modo geral, o time paulista foi melhor na etapa inicial com boas chegadas e jogadas mais trabalhadas.

Mantendo o domínio e o bom futebol, JP Chermont cortou pro pé esquerdo e contou com a sorte de um desvio no meio do caminho para abrir o placar aos 12 do segundo tempo. Com a desvantagem no marcador, os catarinenses foram para cima tentar o empate e acabaram cedendo mais espaços. Tanto que com 33 minutos, Guilherme fez boa jogada pela esquerda, cruzou na medida para Furch dar números finais ao confronto.

Demissão de Barroca

Após o término da partida, o Avaí se manifestou nas redes sociais anunciando o desligamento do treinador Eduardo Barroca.

O ex-comandante do clube catarinense ficou ao todo 43 partidas com 16 vitórias, 14 empates e 13 derrotas. Confira a nota oficial do Avaí:

”Eduardo Barroca deixa o comando técnico do Avaí.

O Avaí Futebol Clube informa que Eduardo Barroca não é mais técnico do Leão. O profissional havia iniciado sua segunda passagem pelo Avaí em julho do ano passado.

O Avaí Futebol Clube agradece os serviços prestados pelos profissionais e deseja sucesso em suas novas empreitadas.”

Classificação e sequência

Com a vitória, o Santos se manteve dentro do G-4, assumindo a liderança provisória com seis pontos. Já o Avaí perdeu a segunda em dois jogos e está no Z-4 com nenhum ponto somado.

Na Vila Belmiro, o Santos encara o Guarani, segunda-feira (06), às 20h pelo horário de Brasília. Partida com portões fechado devido à punição no rebaixamento ano passado pela confusão da torcida. O Avaí viajará até Belém (PA) e enfrenta o Paysandu na sexta-feira (03), às 19h pelo horário de Brasília.