Chapecoense segura o resultado e vence Guarani fora de casa

Nesta sexta-feira (26), o Guarani foi derrotado pela Chapecoense por 1 a 1 no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em partida válida pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro,, com gol de Bruno Leonardo.

PRIMEIRO TEMPO

A primeira etapa foi marcada por um lance de expulsão logo no início. JP Galvão deixou o braço em Jefferson e recebeu o cartão vermelho aos sete minutos. Logo então, Claudinei colocou mais um zagueiro e dificultou o jogo dos mandantes. O Bugre não conseguia criar jogadas e chances de gol pela forte marcação do adversário, e acabou permitiu contra-ataques.

Os visitantes abriram o placar aos 30 minutos, com Bruno Leonardo, de cabeça, em cobrança de falta. O Guarani passou a aproveitar os cruzamentos em busca do empate, mas sem efetividade. As únicas chances saíram no rebote em finalizações de Camacho, aos 31' e Jeffeson aos 43', ambas defendidas por Cavichioli.

SEGUNDO TEMPO

A partir da segunda etapa, o Guarani tomou conta do jogo, deixando a Chapecoense somente jogando em seu campo de maneira defensiva, apenas resistindo às investidas do mandante. A equipe de Umberto Louzer foi pressionada até o último minuto, resistindo segurou o resultado e conquistou os três pontos.

Antes do final da partida, o Guarani chegou a conseguir o gol de empate no último minuto da partida, mas após análise no VAR, o árbitro confirmou impedimento do ataque da equipe do Guarani e o gol foi anulado. Os atletas, comissão técnica e torcedores da equipe de Campinas reclamaram, finalizando a partida com expulsões após o apito final.

Como ficam as equipes

A Chapecoense permanece no G-4 da Série B com seis pontos, ocupando a terceira posição na tabela. Já Guarani é o vice-lanterna, na 19ª colocação, sem nenhum ponto conquistado.

Próximos jogos

No próximo jogo o Guarani enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, na segunda-feira (06), às 20h. Já a Chapecoense recebe o América-MG, na Arena Condá, no sábado (04), às 17h.