Chapecoense supera Vitória de virada na Arena Condá e escapa do rebaixamento na Série B

Em partida válida pela 38ª e última rodada do Série B do Brasileirão neste sábado (25), a Chapecoense venceu o Vitória por 3 a 1 e contou com uma combinação favorável de resultados para garantir sua permanência na segunda divisão do futebol brasileiro.

Chapecoense sofre primeiro gol, mas reage e controla ações ofensivas

Precisando do resultado para garantir-se na primeira divisão do futebol brasileiro, a Chapecoense dominou o controle das ações ofensivas enquanto o Vitória (poupando nove dos onze titulares na escalação inicial) optou por apostar nos contra-ataques.

Aos 17, os donos da casa perderam uma grande oportunidade de abrir o placar depois que Douglas Borel recebeu com liberdade e cruzou na medida para o meia Pavani mergulhar na bola, mas a finalização saiu por muito pouco. Na sequência, Bruno Nazário recebeu bola enfiada na área e chutou firme, mas Thiago Rodrigues fez ótima defesa.

Contudo, logo na primeira finalização em direção ao gol, o Vitória conseguiu abrir o placar. Aos 26, Matheusinho recebeu na ponta esquerda e cruzou na medida para Welder vencer a marcação e testar firme.

Para a sorte do torcedor, a Chapecoense não sentiu o gol e conseguiu o empate aos 34 em contra-ataque. Marcinho dominou na ponta esquerda e cortou para o meio com felicidade para concluir no canto de Thiago Rodrigues.

Na reta final do primeiro tempo, o Verdão aproveitou o embalo e acumulou chances diversas de gol. Douglas Borel dominou de fora da área e soltou uma bomba para a defesa de Thiago. Na sequência, foi a vez de Bruno Nazário experimentar e parar no goleiro. Antes do intervalo, o meia finalizou mais uma vez de fora e a bola desviou em Yan Souto antes de resvalar na trave.

Verdão embala no segundo tempo com dois gols rápidos e garante permanência

O resultado da etapa inicial deixava a Chapecoense em 18º lugar com 38 pontos, mas a equipe seguiu muito intensa no campo ofensivo e teve mais uma chance aos sete. Douglas Borel fez bela jogada pela direita e cruzou rasteiro para Kayke chegar batendo por cima do gol.

Enfim, aos 14 minutos, o Verdão finalmente conseguiu buscar a virada. Kayke recebeu bola enfiada na entrada da área e concluiu no canto de Thiago Rodrigues, gol que deixava a Chape em 16º lugar, com 40 pontos.

Embalado com o gol da virada, a equipe catarinense aproveitou o bom momento para ampliar a vantagem aos 21'. Bruno Nazário cobrou falta no ângulo e marcou um verdadeiro golaço para deixar o torcedor mais tranquilo.

Na sequência do segundo tempo, Gustavo Canozatti recebeu o segundo cartão amarelo após falta dura aos 24' e foi expulso. Mesmo assim, a Chapecoense conseguiu controlar o ritmo do jogo e não sofreu sustos na reta final.

A permanência na Série B que estava muito bem encaminhada foi confirmada aos 44 minutos, depois que o Mirassol abriu o placar diante da Tombense para iniciar a festa na Arena Condá.

Tabela final

Com os resultados da última rodada, a Chapecoense fechou sua campanha em 16º lugar, com 40 pontos, escapando do rebaixamento devido às derrotas de Sampaio Corrêa (39) e Tombense (37) contra Sport e Mirassol, respectivamente. O Vitória encerrou sua campanha do título com 72 pontos.