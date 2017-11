Willian Arão agradece apoio da torcida e esclarece polêmica com Lucas: "Ele me deu um tapa"

(Foto: Mauro Pimentel/AFP via Getty Images)

Autor do gol que garantiu a classificação heroica do Flamengo na Sul-Americana, Willian Arão está mantendo a humildade. O jogador do Rubro-Negro mudou completamente o panorama do clássico contra o Fluminense ao estufar as redes no fim da segunda etapa - mas, em sua opinião, o mais importante foi ter garantido a vaga na semifinal do torneio continental.

"O importante é se classificar, independente de quem fez o gol. Do jeito que foi ainda, mesmo com dois gols atrás a gente buscou. Não deixamos de lutar em momento nenhum, então todos estão de parabéns, inclusive a torcida. Todas as vezes em que tomamos um gol eles cantaram mais alto, e isso nos deu força dentro de campo para buscar o resultado", afirmou.

Ainda com a bola rolando, Arão foi protagonista de uma confusão com o tricolor Lucas. O camisa 5 do Flamengo teria provocado e incitado briga contra seu adversário; Lucas, por sua vez, declarou que o volante também teria tirado sarro da eliminação do Fluminense. Ao passar pela zona mista no Maracanã, o rubro-negro desmentiu as declarações e mostrou-se disposto a resolver os problemas com o rival.

Arão comemorou gol junto a seus companheiros de Flamengo (Foto: Mauro Pimentel/AFP via Getty Images)

"Em momento algum fiz chacota com ele. O que aconteceu é que ele me deu um tapa dentro de campo, então perguntei se ele seria homem pra me dar outro tapa fora. Foi isso que aconteceu. Todo mundo está de cabeça quente, todo mundo quer ganhar. Se ele quiser conversar fora de campo ou também resolver, estamos aí", disse.

O volante do Flamengo também relembrou a ocasião em que o treinador Reinaldo Rueda cobrou maior 'espírito guerreiro' da equipe - e, para Arão, o confronto desta quarta (1º) foi uma das melhores atuações rubro-negras no que diz respeito à entrega dentro das quatro linhas.

"Acho que sim. Estávamos perdendo por dois gols, saímos atrás logo com três minutos, depois igualamos o jogo. Tivemos algumas chances, mas tomamos outro gol e tomamos o terceiro. Como disse, acho que a torcida hoje foi fundamental. Lá dentro, depois do terceiro gol, a gente estava desistindo. Aí a gente vê o apoio da torcida do lado de fora, cantando e nos incentivando. Isso foi bastante importante para nós. Demonstramos raça, vontade e não desistimos", finalizou Arão.

O Flamengo agora vira suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No próximo domingo (5), o Rubro-Negro tem confronto marcado contra o Grêmio; a partida acontecerá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 17h.