Brasil joga bem, vence a Polônia e se recupera no Mundial de Handebol Masculino

INCIDENCIAS: Partida válida pela segunda rodada do Campeonato Mundial de Handebol Masculino 2017, realizada no ginásio Parc des Expo. - Hall XXL em Nantes, França

O Brasil conquistou a primeira vitória no Campeonato Mundial de Handebol Masculino 2017. Jogando contra uma forte Polônia, a seleção brasileira mostrou uma atitude diferente da partida contra a França. Foi mais consistente na defesa, com a volta de Thiagus Petrus e no ataque Zé Guilherme e Haniel acertando muito bem os chutes de 9 metros, tanto que Zé foi escolhido o melhor da partida. Destaque também para Maik, que fez grandes defesas, garantindo a vitória por 28 a 24.

Com a vitória a seleção foi para a quarta colocação do grupo. O Brasil volta a quadra já neste domingo (15) para enfrentar o Japão às 18 horas (Horário de Brasília).

Primeiro tempo com começo arrasador

A partida começou muito boa para o Brasil. Diferente do jogo contra a França, a defesa marcava muito forte e as finalizações entravam, com isso, a seleção abriu cinco a zero no placar com menos de cinco minutos. Com dificuldade para parar os armadores, o treinador da Polônia, Dujshebaev, pediu tempo técnico antes dos sete minutos de partida. Com metade da primeira etapa, o Brasil vencia por 11 a 5 com destaque para Zé Guilherme e Haniel, que seguiam imparáveis, cada um com quatro gols, até aquele momento. Além disso, contava com Maik fazendo grandes defesas. Faltando cinco minutos para o fim da partida, o Brasil chegou a ficar com dois jogadores a menos em quadra, mesmo assim os poloneses não souberam aproveitar a vantagem. Ao final do primeiro tempo o placar marcava 16 a 11 para o Brasil.

Segundo tempo mantendo a vantagem e garantindo a vitória

Segundo tempo começou com pressão da Polônia. Acertaram a marcação nos armadores brasileiros e começaram a buscar os contra-ataques. Porém, nos primeiros ataques, a seleção europeia sofreu parando no goleiro Maik que fazia grande partida. Com 15 minutos da etapa final o Brasil conseguia manter a vantagem de cinco gols, aberta na primeira etapa.

Faltando dez minutos para o fim da partida, a Polônia começou a se precipitar mais no ataque, comentendo vários turnovers. Nos últimos três minutos foi a vez do Brasil começar a desperdiçar os ataques. Faltando menos de dois minutos a vantagem que era de cinco caiu para três. Mas no fim, soube administrar a vantagem, e garantir a vitória por 28 a 24.