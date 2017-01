Brasil vence Japão e encaminha classificação no Mundial de Handebol Masculino

O Brasil vai se recuperando no Campeonato Mundial de Handebol 2017. Depois da péssima estreia contra a França, a seleção brasileira conquistou sua segunda vitória na competição, agora contra o Japão. Jogando novamente na cidade de Nantes, a seleção soube aproveitar a pouca experiência dos japoneses e venceram por 27 a 24. Destaque do Brasil e da partida foi o armador Haniel. Com oito gols foi escolhido o MVP do jogo.

Com a vitória, o Brasil chegou a terceira colocação do grupo A, encaminhando sua classificação para a próxima fase. Mesmo que perca os próximos dois jogos, depende de resultados improvavéis para ser eliminado. A seleção volta a quadra na próxima terça-feira (17), às 11H (horário de Brasília), contra a Noruega.

Primeiro etapa muito igual

A equipe japonesa se mostrou muito rápida e conseguiu trocar bolas com o Brasil durante os trinta minutos. Diferente da primeira partida que os armadores apareceram bem, o destaque foi o ponta Chiuffa, autor de cinco tentos. O ponto positivo do Brasil foi o aproveitamento dos ataques. Foram apenas quatro turnovers na primeira etapa, muito abaixo das outras partidas. Com isso, a seleção saiu vitoriosa do primeiro tempo por 14 a 12.

Brasil sabe manter vantagem e conquista a vitória

Logo com cinco minutos o Brasil conseguiu abrir a maior vantagem na partida em quatro gols. Desta vez quem aparecia era o armador Haniel, com seus fortes arremessos dos 9 metros. Com um jogador a mais, o Japão conseguiu diminuir a vantagem para dois gols, aproveitando os espaços deixado por conta da marcação alta brasileira. Depois do fim da suspensão, o Brasil conseguiu se acertar defensivamente e voltar a diferença para três gols.

Durante alguns minutos do segundo tempo teve o show dos goleiros. Dos 12 aos 19, saiu apenas um gol e grandes defesas de Maik pelo lado brasileiro e Kimura pela seleção japonesa. Depois a troca de bolas entre as duas seleções começou, o que favorecia o Brasil, por conta dos gols de vantagem no placar. Chegando ao final da partida, o time do Japão adiantou a marcação no minutos finais em busca de diminuir o placar.

Apesar da tentativa não foi o suficiente, e o Brasil fechou a vitória em 27 a 24.