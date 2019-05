Multicampeão, William Martins se prepara para a disputa do Salvador Open de Jiu-Jitsu

Campeão Brasileiro, Mundial e Sul-Americano, William Martins está em fase final de preparação para o Salvador Open de Jiu-Jitsu. O evento conta com a presença dos principais competidores da arte suave no país, e ocorrerá nos dias 18 e 19 deste mês.

Líder da equipe Zé Radiola Team (ZR Team) na Paraíba, William Martins é um dos faixas pretas mais conceituados no Brasil. Com vários títulos no currículo, o paraibano divide seu tempo de preparação junto com o auxílio aos alunos que também vão participar do campeonato na capital baiana.

William, em entrevista concedida a VAVEL Brasil, comentou sobre o ritmo de preparação para o Salvador Open. Principal referência do Jiu-Jitsu na Paraíba, o faixa preta também que pretende demonstrar um bom desempenho, assim como em 2018.

"As expectativas são as melhores. Todo mundo está treinando, vindo todos os dias e contribuindo com os treinos para a competição. Vamos entrar com o foco de manter o mesmo resultado apresentado no ano passado".

O competidor comentou sobre a sua equipe, ZR Team Paraíba, fundada em 2016 pelo pernambucano Zé Radiola. William destaca que em sua academia a união entre os atletas faz a diferença para obter bons resultados.

"A ZR Team Paraíba, com o passar do tempo, visto que ela já tem 3 anos de existência, cresce cada vez mais. Temos bons resultados aqui na Paraíba, aumentamos a cada competição e a cada preparação para campeonatos. Estamos unidos para conquistar títulos em vários campeonatos".

Além da competição deste mês, William Martins prepara seus alunos para mais dois campeonatos que ocorrerão no mês de junho e julho, respectivamente. A ZR Team Paraíba, em 2019, é a equipe com o maior número de pontos no ranking estadual de Jiu-Jitsu.