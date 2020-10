Patriots x Chiefs é mais um jogo adiado por Covid-19 na NFL

A NFL anunciou neste sábado (3) o adiamento do confronto entre New England Patriots e Kansas City Chiefs, que seria realizado amanhã às 17h25. O motivo é o mesmo que forçou o cancelamento da partida entre Titans e Steelers no mesmo dia: casos de Covid-19.

Entre Patriots e Chiefs, os quarterbacks Cam Newton e Jordan Ta'amu acabaram confirmando a doença após uma última testagem realizada no sábado. Como uma forma de garantir a segurança dos jogadores envolvidos no jogo, a NFL optou por adiar o duelo para segunda ou terça-feira. No entanto, a realização da partida passará por uma nova bateria de exames que confirmará se outros jogadores também estão infectados com o coronavírus.

A situação vivida por New England e Kansas City é semelhante ao que aconteceu nos últimos dias com Tennessee Titans e Pittsburgh Steelers. A franquia de Nashville teve ao menos 15 jogadores que testaram positivo e a NFL interferiu com o adiamento do jogo. Após uma tentativa inicial de ter o confronto da semana #4 alguns dias após a maioria dos jogos, a liga entendeu necessário remanejar o calendário para que o duelo ocorra na semana 7.

Como esse seria um duelo televisionado aqui no Brasil, outro duelo teve o horário remanejado. O confronto entre Buffalo Bills e Las Vegas Raiders, no Allegiant Stadium, ganhou a oportunidade e será transmitido pela Fox Sports, no mesmo horário do duelo anterior.

Depois do segundo adiamento, toda a NFL entra em alerta sobre o que poderá acontecer com a temporada. Com dois jogos mudando de datas, pelo menos oito equipes terão as vidas mudadas. Por isso, a liga ou tomará um rumo diferente ou fortalecerá os protocolos rígidos da competição. Vale destacar que o caso em Tennessee acabou resultando em uma medida aplicada pela NFL que todos os times que estarão de folga em uma semana não deixem suas cidades.

Outra questão é a punição pelo uso errado de máscaras à beira do gramado. Cinco treinadores e franquias da NFL foram punidos em multas que totalizaram quase 2 milhões de dólares. Como forma de ensinar os outros técnicos e equipes, a liga reforçou a necessidade do uso correto como uma forma de mostrar para a sociedade a importância do item de proteção no combate da doença.