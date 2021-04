Mahomes e Kelce brilham, Chiefs despacham Bills e encaram Buccaneers no Super Bowl 55

Os Chiefs estão no Super Bowl 55. Neste domingo (24), Kansas City bateu o Buffalo Bills no Arrowhead Stadium por 38 a 24 e garantiu a vaga na grande decisão da NFL. Pelo segundo ano consecutivo, a franquia foi campeã da Conferência Americana e enfrentará o Tampa Bay Buccaneers no Raymond James Stadium, casa dos Bucs, em 7 de fevereiro.

O jogo

Os Bills começaram a partida melhores e ligados nos dois lados da bola. No ataque, Buffalo anotou um field goal na primeira campanha e depois um punt para cada lado, o special team se aproveitou de fumble dos Chiefs para iniciar a campanha na linha de três jardas e anotar um touchdown com Dawson Knox, mas desperdiçou o ponto extra logo em seguida.

No entanto, Kansas City reagiu no segundo quarto e anotou 21 pontos seguidos para virar o jogo. Com o ataque contabilizando TD, a defesa limitou Josh Allen em poucas participações. A boa vantagem ainda foi reduzida com Tyler Bass acertando um chute de 20 jardas dentro do último minuto.

A segunda etapa manteve o jogo equilibrado, mas aos poucos os Chiefs conseguiam controlar o jogo e abrir ainda mais vantagem. Com a defesa pressionando Allen e sufocando os espaços de Stefon Diggs, a vida dos Bills não avançava e só piorou com uma interceptação dentro da redzone no início do terceiro quarto. Sem as duas principais peças funcionando, Buffalo virou uma presa fácil e as poucas chances criadas foram respondidas da mesma forma.

Cada equipe abriu o tempo com um field goal, os Chiefs anotaram um touchdown e a interceptação de Allen logo em seguida proporcionou o segundo TD de Travis Kelce e 23 pontos de vantagem com menos de oito minutos para o fim. Refém de um milagre, os Bills continuaram sofrendo com a pressão adversária e foram gastando tempo do jeito que Kansas City precisava.

Com um TD sem conversão e um FG, Buffalo colocou um fim ao iluminado sonho. Do outro lado, a franquia liderada por Patrick Mahomes confirmou mais um capítulo da história brilhante que terá um desafio a altura do seu tamanho: Tom Brady e os Buccaneers.

Destaques do confronto

Buffalo Bills: Josh Allen (28 de 48 passes completados, 287 jardas, 2 touchdowns e 1 interceptação) e Dawson Knox (6 recepções, 42 jardas e 1 touchdown)

Kansas City Chiefs: Patrick Mahomes (29 de 38 passes completados, 325 jardas e 3 touchdowns) e Travis Kelce (13 recepções, 118 jardas e 2 touchdowns)