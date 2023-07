Candidatos ao título da Fórmula E buscam inspiração na histórica Roma das corridas de bigas

Antes dos carros irem para a pista, os quatro principais candidatos ao título no Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E tiveram um vislumbre de como era a vida de seus predecessores nas corridas de bigas, antes de encararem a rodada dupla deste fim de semana pelas ruas da Cidade Eterna.

Jake Dennis (Avalanche Andretti Formula E Team) lidera o campeonato por um único ponto de diferença em relação a Nick Cassidy, da Envision Racing.

Mas Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula E Team) ainda segue na disputa após ter liderado durante grande parte da temporada e atualmente está em terceiro.

Vencedor da corrida dupla em Roma na temporada passada, Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) também possui chances de conquistar o título e ocupa a quarta colocação.

Os quatro postulantes ao título mundial se reuniram na véspera do Hankook Rome E-Prix 2023 no Cinecitta World para uma sessão de fotos que homenageia os destemidos cocheiros da Roma antiga. Eles entretinham um grande público com corridas de bigas no Circus Maximus, que fica perto do circuito de rua do centro da cidade, onde os 22 pilotos da Fórmula E vão disputar roda a roda cada uma das curvas e retas neste fim de semana.

Os quatro cocheiros de hoje foram equipados com seus trajes de corrida modernos, enquanto seus veículos - o GEN3 – o mais rápido, leve e eficiente carro de corrida já construído e inimaginavelmente mais avançado do que as carruagens puxadas por cavalos que arrancavam aplausos e assobios do público na Roma antiga.

No entanto, o GEN3 também é o primeiro carro de corrida projetado e otimizado para corridas em circuitos de rua apertados – características que refletem o estilo pronto para a batalha dessas carruagens antigas.

“Estou muito feliz por estar de volta a Roma. É surreal estar correndo no GEN3 aqui pela primeira vez dada à icônica história das corridas nesta cidade. É vital que consigamos ir bem nesta rodada dupla para que possamos tentar ampliar a liderança na classificação", revelou Jake Dennis, atual líder do mundial de carros elétricos.

Seu principal concorrente na disputa, Nick Cassidy, tem boas memórias do circuito de rua de Roma, local onde cravou a Julius Baer Pole Position pela primeira vez na carreira na Fórmula E.

“É ótimo estar de volta a Roma, circuito onde consegui minha primeira pole na Fórmula E. A luta pelo campeonato vai ser intensa, mas vou fazer uma corrida de cada vez e seguir em frente como tenho feito durante toda a temporada. Foi muito legal conhecer os gladiadores e ver parte da história romana, mal posso esperar para correr por essas ruas neste fim de semana.”

Após ter visto a liderança escapar na corrida passada realizada em Portland, Pascal Wehrlein espera ter a chance de voltar ao topo da tabela de classificação em uma de suas pistas prediletas no campeonato.

“Roma é uma das minhas pistas favoritas e correr em um circuito de rua de uma cidade mergulhada em tanta história é realmente muito especial. Eu alcancei meu primeiro pódio aqui com a equipe há dois anos. Estou muito ansioso pelo circuito. É uma típica pista de Fórmula E com muitas curvas fechadas, pontos de frenagem fortes e inúmeras ondulações. É muito exigente e um verdadeiro desafio numa cidade fantástica com grandes fãs de corrida.”

Maior vencedor da história da Fórmula E em Roma, com três vitórias sendo duas delas na rodada dupla realizada na temporada passada, o neozelandês Mitch Evans quer repetir as façanhas das provas passadas para seguir na luta pelo título mundial.

“Tivemos uma sequência incrível de resultados em Roma, mas como sempre, é muito importante manter o foco e não ceder a pressão. Roma é uma das minhas favoritas pistas, pois é um verdadeiro circuito de rua e estou ansioso para ficar atrás do volante do nosso Jaguar I-TYPE 6, mas com o novo carro Gen3 e um novo pneu Hankook, vai ser um desafio. Vou dar tudo o que tenho neste fim de semana para seguir na luta pelo campeonato.”

A batalha na pista pela supremacia no Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E acontecerá neste sábado (15) e domingo (16) com as rodadas 13 e 14 da 9ª temporada no Circuito Cittadino dell'EUR em Roma. Essa será a penúltima etapa do campeonato, já que as duas etapas restantes também serão uma rodada dupla, em Londres, no Reino Unido, finalizando com 16 eprix ao todo.