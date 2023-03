Pan 2023: Vela brasileira garante mais uma dupla, desta vez na classe snipe

O Brasil conquistou mais uma vaga para os Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. Neste sábado (18), a dupla de Snipe Juliana Duque e Rafael Martins fechou o Western Hemisphere & Asia Championship em segundo lugar. O resultado na raia de Algarrobo, no Chile, garantiu a classificação do país para o Pan.

Os baianos, atuais bicampeões brasileiros de Snipe, não ficaram com o título por apenas um ponto. A dupla chilena Matias Seguel e Constanza Seguel foi a campeã. O bronze ficou com os norte-americanos Ernesto Rodriguez e

Kathleen Tocke.

O campeonato no Chile teve 35 duplas. As outras duas brasileiras ficaram entre as 10. Rafael Gagliotti e Matheus Goncalves terminaram em quinto e Nick Pellicano Grael e Felipe Berardo ficaram em décimo. Foram disputadas oito regatas ao todo na mesma raia que será realizada a disputa do Pan em outubro.

A dupla brasileira que representará o Brasil na Snipe no Pan de Santiago 2023 será definida após seletiva de 29 de maio a 4 de junho em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, assim como as vagas na ILCA e Sunfish.

Juliana Duque e Rafael Martins foram medalha de bronze no Pan de Lima 2019 na mesma categoria.

Desde Toronto 2015, o Snipe tem adotado duplas mistas para as disputas.

"A classe snipe mais uma vez garantiu presença no Pan. Nós mandamos três duplas para o Chile, sendo que a única dupla que poderia classificar o país era a Juliana Duque e o Rafael Martins, que era uma dupla mista como tem sido nas últimas edições do Pan''.

''E eles conseguiram o vice-campeonato. Mais uma vez o Brasil estará na classe snipe em um Pan, e mais uma vez com chances de medalha", comentou Flavio Castro, Secretário nacional da classe snipe na CBVela.

O elenco do Brasil segue em formação para os Jogos de Santiago 2013. Os maranhenses Bruno Lobo e Maria do Socorro Reis garantiram presença no Fórmula Kite.

No IQFoil, os paulistas Matheus Isaac e Giovanna Prada estarão presentes com a bandeira do Brasil. Martine Grael e Kahena Kunze também irão defender o ouro de Lima 2019 na 49erFX.

O Pan-Americano de Santiago será realizado de 20 de outubro a 5 de novembro. No Pan-Americano de Lima 2019, no Peru, o país levou nove conquistas da vela, sendo cinco de ouro, duas de prata e duas de bronze. O Brasil foi o campeão geral da modalidade.