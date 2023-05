Jim Brown, lenda do futebol americano, ator e ativista pelos direitos civis, morre os 87 anos

Jim Brown, considerado por muitos como o maior jogador da NFL e um dos grandes ativistas pelos direitos civis americanos, em especial da população negra, faleceu nesta sexta-feira (19), aos 87 anos. Segundo informações das redes de notícias dos EUA, Brown morreu em casa em Los Angeles, ao lado de sua esposa Monique. A causa da morte não foi revelada à imprensa.

Brown atuou durante nove anos na NFL, sendo selecionado na primeira rodada do Draft de 1957 pelo Cleveland Browns. Mesmo no início de sua carreira, ele conseguiu alcançar um recorde que durou 14 anos, correndo 237 jardas no seu nono jogo contra a equipe dos Los Angeles Rams. Esse recorde também durou 40 anos como o recorde para novatos em sua estreia.

Em 1958, ele quebrou o recorde de mais jardas em uma temporada, acumulando 1.527 jardas em uma temporada de 12 jogos, superando o recorde anterior de 1.146 jardas estabelecido pelo jogador Steve Van Buren em 1949. Nesse mesmo ano, Brown liderou sua equipe com incríveis 17 touchdowns, superando o wide receiver Raymond Berry, do Baltimore Colts.

Aposentadoria, início nos cinemas e ativismo

Ele encerrou sua carreira no auge, aos 30 anos, após nove anos de estreia, sendo recordista em uma temporada (1.963 jardas em 1963) e em jardas totais terrestres (12.312 jardas), além de ser o líder de todos os tempos em touchdowns (106), touchdowns totais (126) e jardas totais (15.549). Ele também foi o primeiro jogador a alcançar 100 touchdowns, entre outros recordes. Desde sua aposentadoria, nenhum jogador do Cleveland Browns utilizou o número 32, e uma estátua dele foi erguida do lado de fora do FirstEnergy Stadium em 2016.

Após sua carreira como atleta, Jim Brown estreou como ator no filme "Os Onze Mandamentos" e também se dedicou às questões sociais, especialmente os direitos civis, sendo considerado até hoje um dos maiores ativistas de sua época.

Em 2022, Jim Brown foi selecionado para o time de todos os tempos da NFL 100, sendo classificado como o jogador número 1 de todos os tempos na lista do College Football. Em 2002, ele também foi eleito o maior jogador de futebol americano pela Sporting News.