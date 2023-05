Primeira edição da Virada Automobilística terá início nesta sexta (12) em Birigui

O Speed Park – Kartódromo Internacional de Birigui será palco no próximo fim de semana da primeira Virada Automobilística, evento com 48 horas de duração que será organizado pelo Governo do Estado de São Paulo em parceria com o Speed Motor Clube.

A Virada Automobilística terá início nesta sexta-feira (12) a partir das 18h, com mais de 25 atrações disponíveis para todo o público, e com entrada franca. Para ter acesso ao evento, basta fazer o cadastro no aplicativo do Speed Park e garantir o Passaporte da Virada.

Link para baixar o app do Speed Park e garantir seu Passaporte da Virada: https://ritmopropaganda.com/ws-cli/speedpark/app/

A parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e o Speed Motor Club para o desenvolvimento e disseminação do esporte a motor no Estado é uma iniciativa que pode trazer importantes benefícios para o cenário nacional do esporte a motor.

São Paulo é um dos estados mais importantes do Brasil em termos de infraestrutura e economia, além de ser um polo importante para o esporte a motor no país, com diversas pistas e eventos de grande porte. O trabalho conjunto entre o governo e uma entidade do esporte traz investimentos em infraestrutura, fomento a eventos, incentivos fiscais e outras medidas que impulsionam o esporte a motor no estado e no país.

Além disso, a parceria contribui para a formação de novos talentos e para a profissionalização do setor, com programas de treinamento e capacitação para pilotos, mecânicos e outros profissionais envolvidos no esporte. Isso pode ajudar a elevar o nível técnico do esporte a motor no Brasil e a colocar o país em destaque no cenário internacional.

“Receber um evento dessa grandiosidade, pioneiro e de repercussão nacional, é de extrema importância não só para Birigui, mas para toda nossa região. É a oportunidade que estamos tendo de mostrar todo o potencial do Noroeste Paulista de uma maneira diferente, que sai do tradicional, que são as ações ligadas à pecuária e ao agronegócio. A Virada Automobilística será um momento de diversão, descontração e lazer para todo família. É um evento que veio para ficar”, comentou o prefeito de Birigui, Leandro Maffeis.

Na primeira noite do evento haverá uma apresentação de motocross freestyle com Jorge Negretti, multicampeão da modalidade, acompanhado de um show de rock com a banda Derby Solto.

Junto com a apresentação do multicampeão de motocross freestyle e o show de rock, as primeiras horas da Virada Automobilística terá Track Day de carros e motos, tanto para profissionais quanto para amadores, assim como um show de wheeling com o campeão mundial Jefferson Matheus. Um show de drift acontecerá no Speed Park na madrugada de sábado para domingo.

Outras atrações estarão disponíveis para o público durante a Virada Automobilística, como o Kartoon, Dino Park, Speed Drift, Mini Kart Elétrico, Kart Infantil e Senninha, todos a disposição de crianças entre 2 e 10 anos. Adolescentes e adultos poderão guiar os karts disponíveis no Speed Park, de acordo com os horários disponíveis no cronograma.

Acesse o cronograma completo da Virada Automobilística: https://www.viradaautomobilistica.com.br/cronograma

Outra atração para o público será os simuladores, Motion Speed, Pit Stop Experience, brinquedos eletrônicos, oficinas recreativas e a Arena Gamer Esports, que também ficarão disponíveis ao público nos horários definidos no cronograma.

Além das atrações citadas, o público também terá a disposição uma praça de alimentação com aproximadamente 400m², coberta, com mesas e cadeiras, música ao vivo, mais de 10 opções de food trucks (hambúrguer, pastel, comida japonesa, bebidas, sorvetes, açaí e muito mais), e que ficará aberta durante todo o evento.

Com aproximadamente 1,3 quilômetros de pista, o local possibilita mais de 40 traçados diferentes, e área superior a 130 mil metros quadrados. O Speed Park – Kartódromo Internacional de Birigui fica rua Hagime Saita, 4.001, acesso pela Rodovia Marechal Rondon, km 524 (entre Birigui e Araçatuba).