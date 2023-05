Virada Automobilística terá show de drift como uma das atrações do evento

O próximo fim de semana será agitado para Birigui (SP) e região com a realização da primeira Virada Automobilística,, evento que acontecerá entre os dias 12 e 14 de maio no Speed Park, com entrada gratuita e mais de 25 atrações durante 48 ininterruptas.

A Virada Automobilística é realizada pelo Governo do Estado de São Paulo em parceria com o Speed Motor Clube, e entre as diversas atrações disponíveis para os fãs de automobilismo e aqueles que querem viver de perto as experiências que o esporte a motor pode proporcionar, haverá um show de drift na madrugada de sábado para domingo.

O drift tem crescido muito no Brasil nos últimos anos, principalmente após o sucesso de games de corridas e da franquia Velozes e Furiosos. Alguns filmes exploraram a técnica de direção que consiste em deslizar com a parte traseira do carro em curvas, girando o volante na direção contrária das curvas e fazendo o automóvel andar de lado.

O show de drift terá aproximadamente sete horas de duração, e contará com a presença dos seguintes pilotos: Jorge Toledo, Sérgio Hanazono, Gabriel Pacheco, Tuba Shark, Danilo Boss, Didi Seki, Caio Alves, Juba Nishimura, Maykel Japa, Rômulo Mesquita, Vinícius Trindade, Pinguim, Pedro Augusto, Kae, Japa Anno e Ian Cleyber.

Natural de Monções (SP), Jorge Toledo é a prova do poder atrativo do drift nos jovens. Com 17 anos de idade, ele será um dos pilotos do show que acontecerá na Virada Automobilística.

''A minha expectativa para a primeira Virada Automobilística é sem dúvidas a melhor, estou muito honrado em poder assistir e participar desse evento, nesse lugar tão especial que é o Speed Park, com uma equipe impecável como sempre'', comentou Jorge.

''Vim parar no mundo do drift por sempre gostar desse estilo de carros, das manobras, de como as pessoas são tratadas e da disciplina que o pessoal tem um com o outro. Meu sonho aumentou mais ainda quando o Didi Seki me levou pra andar com ele, e depois teve um campeonato no Speed Park. Desde então, faz dois anos que estou treinando e me aperfeiçoando''.

O drift não será o único show para o público durante a Virada Automobilística. Na primeira noite do evento haverá uma apresentação de motocross freestyle com Jorge Negretti, multicampeão da modalidade, acompanhado de um show de rock com a banda Derby Solto.

Junto com a apresentação do multicampeão de freestyle e o show de rock, as primeiras horas da Virada Automobilística terá Track Day de carros e motos, tanto para profissionais quanto para amadores, assim como um show de wheeling com o campeão mundial Jefferson Matheus.

Outras atrações estarão disponíveis para o público durante a Virada Automobilística, como o Kartoon, Dino Park, Speed Drift, Mini Kart Elétrico, Kart Infantil e Senninha, todos à disposição de crianças entre 2 e 10 anos. Adolescentes e adultos poderão guiar os karts disponíveis no Speed Park, de acordo com os horários disponíveis no cronograma.

Acesse o cronograma completo da Virada Automobilística: https://www.viradaautomobilistica.com.br/cronograma

Outra atração para o público serão os simuladores, Motion Speed, Pit Stop Experience, brinquedos eletrônicos, oficinas recreativas e a Arena Gamer Esports, que também ficarão disponíveis ao público nos horários definidos no cronograma.

Além das atrações citadas, o público também terá a disposição uma praça de alimentação com aproximadamente 400m², coberta, com mesas e cadeiras, música ao vivo, mais de 10 opções de food trucks (hambúrguer, pastel, comida japonesa, bebidas, sorvetes, açaí e muito mais), e que ficará aberta durante todo o evento.

Para ter acesso a todos esses eventos, é preciso fazer o cadastro no aplicativo do Speed Park para garantir o Passaporte da Virada, o qual será totalmente gratuito, dando a oportunidade de participar de todas as atrações do evento. Ele é válido para todos os dias e o público poderá entrar e sair do evento quantas vezes desejar. Também será possível fazer o cadastro na entrada da Virada Automobilística durante o fim de semana.

Link para baixar o app do Speed Park e garantir seu Passaporte da Virada: https://ritmopropaganda.com/ws-cli/speedpark/app/

Com aproximadamente 1,3 quilômetros de pista, o local possibilita mais de 40 traçados diferentes, e área superior a 130 mil metros quadrados. O Speed Park – Kartódromo Internacional de Birigui fica rua Hagime Saita, 4.001, acesso pela Rodovia Marechal Rondon, km 524 (entre Birigui e Araçatuba).