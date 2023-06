Fórmula E: Di Grassi crê que imprevisibilidade em Portland pode proporcionar oportunidades

A Fórmula E estreia mais um circuito neste final de semana. Depois de competir em Miami, Long Beach e Nova York nos Estados Unidos, chegou a vez do mundial de carros elétricos correr no Portland International Raceway – que, diferentemente das outras localidades, é um autódromo permanente em vez de um circuito de rua temporário.

E é um autódromo que tem história: trata-se de uma das pistas mais tradicionais do calendário da Fórmula Indy, tendo recebido provas desde 1984 até 2007 e, na fase mais recente, de 2018 até hoje. Lá, grandes campeões brasileiros já triunfaram, como Emerson Fittipaldi (1989 e 1993), Gil de Ferran (1999 e 2000) e Cristiano da Matta (2002 e 2005).

“É uma pista que certamente traz boas lembrança para o fã brasileiro, com vários grandes nomes brilhando em outras categorias por lá”, iniciou Lucas Di Grassi. “Porém, passado à parte, não será um desafio fácil. Portland será o traçado mais rápido da temporada, com retas muito longas e curvas de alta velocidade.”



Em uma temporada desafiadora com a equipe Mahindra, Di Grassi segue sendo o melhor piloto com a unidade motriz da marca indiana no campeonato, no 16º lugar com 18 pontos. Para ele, a imprevisibilidade da pista de Portland pode trazer oportunidades.

“Será um pouco como uma versão extrema de Valência (Circuito Ricardo Tormo, outra pista permanente, que sediou a Fórmula E na temporada 2020-2021). Então, esperamos que a corrida tenha muitas ultrapassagens e mudanças na liderança. Acho que os pilotos também aproveitarão ao máximo o vácuo. É muito importante para nós correr novamente nos Estados Unidos e estou muito feliz por ir a Portland. Estou definitivamente ansioso pela corrida.”

O E-Prix de Portland será neste sábado (24), com largada prevista para às 21h (horário de Brasília), com transmissão no BandSports.